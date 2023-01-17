Недавние изменения в Закон о компаниях на Сейшелах Материал редакции

6 августа 2021 года вступили в силу поправки к Закону о международных коммерческих компаниях Республики Сейшелы 2016. Ключевые изменения были направлены на улучшение и модернизацию текущих положений закона о компаниях, а также ставили задачу обеспечить действенное соблюдение требований OECD и EU COCG, затрагивающих обмен налоговой информацией. Далее мы кратко рассмотрим наиболее важные изменения.

Изменения, касающиеся хранение бухгалтерских документов и ведения финансовой отчетности компании

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Требование по хранению бухгалтерских документов было закреплено в Законе о IBC от 1994 г. Далее оно было перенесено в редакцию Закона от 2016г.

Согласно данному требованию международные коммерческие компании были обязаны хранить бухгалтерскую и учетную документацию минимум 7 лет от даты завершения сделок, операций или транзакций, к которым они имеют отношение.

Компании имели право хранить бухгалтерскую и учетную документацию за пределами Сейшельских островов, однако существовало обязательство по сообщению регистрационному агенту компании адреса, по которому осуществляется хранение данных документов.

Применительно к юридическому лицу, бухгалтерские документы определяются как документы, которые описывают активы и обязательства юридического лица, поступления и расходы, а также сделки по купле - продаже и другие транзакции, стороной которых выступает юридическое лицо.

К бухгалтерской документации Закон относит следующие документы:

банковские выписки;

накладные;

инвойсы;

ваучеры;

правоустанавливающие документы;

контракты и договоры;

бухгалтерские книги;

иная документация, подтверждающая транзакцию.

Если бухгалтерская отчетность хранится за пределам Сейшельских островов, то она должна быть предоставлена регистрационному агенту компании на Сейшелах не реже 2-х раз в год (соответственно, это будет январь и июль каждого года).

Любая бухгалтерская документация, вне зависимости от территории её ведения и хранения, должна быть оперативно предоставлена властям Сейшельских Островов по их запросу.

Для целей определения обязанностей регистрационных агентов в части объема и состава учетной документации, подлежащей хранению, Закон предусмотрел классификацию компаний на несколько видов (о них чуть ниже).

Компании должны хранить свои бухгалтерские документы по адресу хранения документов, указанному в соответствующей резолюции. Компании имеют право хранить документы в электронном виде, поставив регистрационного агента в известность о местонахождении оригиналов данных документов.

Исключением является дормантная компания. Дормантной признается та компания, которая еще не начала вести деятельность, неактивна или иным образом не имеет активов или обязательств. Такие компании должны хранить декларацию, подтверждающую их дорматный статус. Декларации будет достаточно для соответствия компанией требованиям о хранении бухгалтерской документации по ст. 174(1). Это поможет убедить Регистратора в том, что доступных записей за конкретный период нет ни на Сейшельских островах, ни за рубежом. отвечает Яна Полдолина Юрисконсульт GSL Law&Consulting

Были введены следующие новые определения:

Dormant company – компания еще не начала вести деятельность, неактивна или иным образом не имеет активов или обязательств. Holding company – компания, которая приобретает и владеет активами, такими как:

акции,

доли,

недвижимость,

произведения искусства,

предметы роскоши/антиквариата,

страховые полисы и долговые активы (т.е. займы и финансовые инструменты с процентным доходом).

Small company – компания малого бизнеса, ежегодный оборот которой менее 1 млн сейшельских рупий (меньше 70 000 USD). Medium company – компания среднего бизнеса, ежегодный оборот компании от 1 до 50 млн сейшельских рупий (от 70 000 USD до 3 500 000 USD). Large company – ежегодный оборот более 50 млн сейшельских рупий (более 3 500 000 USD). Финансовый год компании – финансовый год равен календарному году. Новые компании – компании с датой регистрации после 6 августа 2021 года. Существующие компании – компании, зарегистрированные до 6 августа 2021 года. Annual Financial Summary – годовые сводные финансовые показатели.

Все компании готовят Financial Statements, за исключением компаний из категории:

малого бизнеса (SMALL), если они не ведут торговую деятельность, холдинговых компаний (equity holding, holding immovable property), которые не относятся к категории компаний большого бизнеса, а также компаний, которые уже готовят и сдают финансовую отчётность на ежегодной основе.

Теперь Закон ввел требование, согласно которому компании, которые ведут торговую деятельность, должны готовить Annual Financial Summary (сводные финансовые показатели) независимо от годового оборота и хранить их по адресу регистрационного офиса на Сейшельских островах в течение 6 месяцев с момента завершения финансового года.

Подготовка отчетности для международных коммерческих компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах. Предложение на оказание услуг Законодательное требование по хранению первичной бухгалтерской документации у регистрационного агента. Перечень бухгалтерской документации, требуемой для хранения. Требования по отчетности для холдинговых компаний. Требования по отчетности для крупных и некрупных компаний. Требования по отчетности для «спящих» компаний. Подготовка финансовой отчетности. Проведение добровольного аудита. Подробнее

Дормантные компании также готовят Financial Statements. Сводные финансовые показатели хранятся только по адресу рег. агента.

Финансовый год в целях данной статьи приравнивается к календарному году, если срок не изменен решением директоров.

При смене сроков финансового года компания должна оповестить об этом рег. агента в течение 14 дней с момента принятия решения.

Financial Summary требуется хранить по адресу зарегистрированного офиса.

Не требуется подавать Financial Summary каким либо другим органам на Сейшелах, кроме агента компании.

Компании, планируемые к вычеркиванию, ликвидации или дерегистрации, с момента вступления закона в силу, обязаны предоставлять (ранее не переданные) бухгалтерские документы своему регистрационному агенту на хранение на Сейшелы до января или июля, после даты, когда она была вычеркнута, ликвидирована или дерегистрирована.

За неисполнение требования по хранению бухгалтерских документов на компанию налагается штраф в размере не превышающем 10 000 USD, за неисполнение компанией требований, на директора, который сознательно допускает нарушение, налагается штраф в размере, не превышающем 10 000 USD.

Директор по умолчанию

Изменения в отношении директоров компании коснулось директора «по умолчанию».

Если у компании отсутствует директор, то любое лицо, которое осуществляет управление, руководство или контроль бизнесом и делами компании, будет рассматриваться в качестве директора компании.

Ранее в Законе было установлено, что если в какое-либо время у компании нет директора, официально назначенного в качестве такового, любой фактический директор считается для целей Закона директором компании, однако лицо не могло быть фактическим директором компании только потому, что оно являлось профессиональным советником компании или одного из ее директоров.

Реестры директоров

Реестр директоров продолжает носить непубличный характер. Новый Закон вносит положения о включении дополнительных пунктов, которые теперь будут также содержаться в реестрах директоров.

В отношении физических лиц, реестр будет дополнен следующими положениями:

о дате рождения;

о гражданстве директора;



об адресе для отправки корреспонденции;



об адресе места жительства, если он отличен от адреса для отправки корреспонденции.

Применяется к директору, заместителю директора или резервному директору.

В отношении юридических лиц, реестр будет дополнен положениями

о дате инкорпорации или регистрации компании;

о месте инкорпорации или регистрации компании;



об адресе регистрационного офиса компании.



Информация, касающаяся бывшего директора, заместителя директора или резервного директора компании, может быть удалена из реестра по истечении семи лет с даты, когда это лицо перестало быть директором, заместителем директора или резервным директором.

Обязательства регистрационного агента по хранению информации о компании

Регистрационный агент обязан в течение 7 лет хранить записи по следующим компаниям, которые находились у него на обслуживании:

действующим,

вычеркнутым,



ликвидированным,



редомицилированным.



Сроки, в течение которых агент должен хранить у себя информацию о компании:

Реестры директоров, реестры залогов, реестры акционеров - в течение 7 лет с даты вычеркивания или ликвидации компании;

Бухгалтерскую документацию/учетные документы – в течение 7 лет с даты завершения сделок или операций, к которым они относятся.



В случае отзыва лицензии на предоставление корпоративных услуг, регистрационный агент должен передать все записи Регистратору или иному лицу, которое было уполномочено Регистратором.

В случае прекращения деятельности регистрационного агента такие записи должны быть переданы в Управление финансовых услуг / FSA или любому другому агенту, одобренному FSA (предпочтительно в цифровом формате или ином формате, который был согласован между FSA и новым рег. агентом).

Автоматическая ликвидация компании

Автоматическая ликвидация компании (за неуплату годовых пошлин за продление компании) теперь происходит по истечении 1 года от даты вычёркивания (а не 7 лет, как было ранее).

Восстановление

восстановление компании в реестре возможно в течение 1 года после даты вычёркивания и в течение 5 лет после даты ликвидации (для вычеркнутых и автоматически ликвидированных компаний). Компании, ликвидированные в добровольном порядке, как и ранее, могут быть восстановлены исключительно в рамках судебной процедуры. после восстановления считается, что компания не прекращала деятельность

Регистрар не восстановит компанию, если не будет удовлетворён тем, что компания соблюдает свои обязательства:

согласно IBC Act касательно бухгалтерских записей, реестра акционеров и реестра директоров; и согласно Beneficial Ownership Act, 2020 касательно реестра бенефициаров.

Ликвидация на добровольной основе

В процедуре добровольной ликвидации ликвидатором теперь может выступать юридическое лицо - корпоративный ликвидатор.

Был увеличен срок для подачи уведомления о начале процедуры добровольной ликвидации Регистратору.

Теперь уведомление о начале процедуры добровольной ликвидации можно подать в течение 40 дней со дня принятия решения всеми участниками компании.

Кроме того, была разрешена публикация уведомления о добровольной ликвидации компании в онлайн газете.

Дубликаты сертификатов

При потере или уничтожении документов, Реестр имеет право выпустить дубликаты некоторых документов и сертификатов, однако потребуется предоставить подтверждения утери или уничтожения этих документов.

Список документов, по которым возможно оформить дубликаты:

Сертификат об инкорпорации;

Сертификат о продолжении деятельности;



Сертификат о преобразовании;



Сертификат о перерегистрации;



Сертификат о ликвидации.



Редомициль компании

Положение о редомициле компании было скорректировано и распространяет свое действие на случаи, когда Реестр принимающей юрисдикции запрашивает подтверждающее письмо о том, что компания подала заявку на перевод из Сейшел.