6 августа 2021 года вступили в силу поправки к Закону о международных коммерческих компаниях Республики Сейшелы 2016. Ключевые изменения были направлены на улучшение и модернизацию текущих положений закона о компаниях, а также ставили задачу обеспечить действенное соблюдение требований OECD и EU COCG, затрагивающих обмен налоговой информацией. Далее мы кратко рассмотрим наиболее важные изменения.
Требование по хранению бухгалтерских документов было закреплено в Законе о IBC от 1994 г. Далее оно было перенесено в редакцию Закона от 2016г.
Согласно данному требованию международные коммерческие компании были обязаны хранить бухгалтерскую и учетную документацию минимум 7 лет от даты завершения сделок, операций или транзакций, к которым они имеют отношение.
Компании имели право хранить бухгалтерскую и учетную документацию за пределами Сейшельских островов, однако существовало обязательство по сообщению регистрационному агенту компании адреса, по которому осуществляется хранение данных документов.
К бухгалтерской документации Закон относит следующие документы:
Если бухгалтерская отчетность хранится за пределам Сейшельских островов, то она должна быть предоставлена регистрационному агенту компании на Сейшелах не реже 2-х раз в год (соответственно, это будет январь и июль каждого года).
Любая бухгалтерская документация, вне зависимости от территории её ведения и хранения, должна быть оперативно предоставлена властям Сейшельских Островов по их запросу.
Для целей определения обязанностей регистрационных агентов в части объема и состава учетной документации, подлежащей хранению, Закон предусмотрел классификацию компаний на несколько видов (о них чуть ниже).
Компании должны хранить свои бухгалтерские документы по адресу хранения документов, указанному в соответствующей резолюции. Компании имеют право хранить документы в электронном виде, поставив регистрационного агента в известность о местонахождении оригиналов данных документов.
Исключением является дормантная компания. Дормантной признается та компания, которая еще не начала вести деятельность, неактивна или иным образом не имеет активов или обязательств. Такие компании должны хранить декларацию, подтверждающую их дорматный статус. Декларации будет достаточно для соответствия компанией требованиям о хранении бухгалтерской документации по ст. 174(1). Это поможет убедить Регистратора в том, что доступных записей за конкретный период нет ни на Сейшельских островах, ни за рубежом.
Были введены следующие новые определения:
Все компании готовят Financial Statements, за исключением компаний из категории:
Теперь Закон ввел требование, согласно которому компании, которые ведут торговую деятельность, должны готовить Annual Financial Summary (сводные финансовые показатели) независимо от годового оборота и хранить их по адресу регистрационного офиса на Сейшельских островах в течение 6 месяцев с момента завершения финансового года.
Законодательное требование по хранению первичной бухгалтерской документации у регистрационного агента. Перечень бухгалтерской документации, требуемой для хранения. Требования по отчетности для холдинговых компаний. Требования по отчетности для крупных и некрупных компаний. Требования по отчетности для «спящих» компаний. Подготовка финансовой отчетности. Проведение добровольного аудита.Подробнее
Дормантные компании также готовят Financial Statements. Сводные финансовые показатели хранятся только по адресу рег. агента.
Финансовый год в целях данной статьи приравнивается к календарному году, если срок не изменен решением директоров.
Financial Summary требуется хранить по адресу зарегистрированного офиса.
Не требуется подавать Financial Summary каким либо другим органам на Сейшелах, кроме агента компании.
Компании, планируемые к вычеркиванию, ликвидации или дерегистрации, с момента вступления закона в силу, обязаны предоставлять (ранее не переданные) бухгалтерские документы своему регистрационному агенту на хранение на Сейшелы до января или июля, после даты, когда она была вычеркнута, ликвидирована или дерегистрирована.
Изменения в отношении директоров компании коснулось директора «по умолчанию».
Если у компании отсутствует директор, то любое лицо, которое осуществляет управление, руководство или контроль бизнесом и делами компании, будет рассматриваться в качестве директора компании.
Ранее в Законе было установлено, что если в какое-либо время у компании нет директора, официально назначенного в качестве такового, любой фактический директор считается для целей Закона директором компании, однако лицо не могло быть фактическим директором компании только потому, что оно являлось профессиональным советником компании или одного из ее директоров.
Реестр директоров продолжает носить непубличный характер. Новый Закон вносит положения о включении дополнительных пунктов, которые теперь будут также содержаться в реестрах директоров.
В отношении физических лиц, реестр будет дополнен следующими положениями:
В отношении юридических лиц, реестр будет дополнен положениями
Регистрационный агент обязан в течение 7 лет хранить записи по следующим компаниям, которые находились у него на обслуживании:
Сроки, в течение которых агент должен хранить у себя информацию о компании:
В случае отзыва лицензии на предоставление корпоративных услуг, регистрационный агент должен передать все записи Регистратору или иному лицу, которое было уполномочено Регистратором.
В случае прекращения деятельности регистрационного агента такие записи должны быть переданы в Управление финансовых услуг / FSA или любому другому агенту, одобренному FSA (предпочтительно в цифровом формате или ином формате, который был согласован между FSA и новым рег. агентом).
Автоматическая ликвидация компании (за неуплату годовых пошлин за продление компании) теперь происходит по истечении 1 года от даты вычёркивания (а не 7 лет, как было ранее).
Регистрар не восстановит компанию, если не будет удовлетворён тем, что компания соблюдает свои обязательства:
В процедуре добровольной ликвидации ликвидатором теперь может выступать юридическое лицо - корпоративный ликвидатор.
Был увеличен срок для подачи уведомления о начале процедуры добровольной ликвидации Регистратору.
Теперь уведомление о начале процедуры добровольной ликвидации можно подать в течение 40 дней со дня принятия решения всеми участниками компании.
Кроме того, была разрешена публикация уведомления о добровольной ликвидации компании в онлайн газете.
При потере или уничтожении документов, Реестр имеет право выпустить дубликаты некоторых документов и сертификатов, однако потребуется предоставить подтверждения утери или уничтожения этих документов.
Список документов, по которым возможно оформить дубликаты:
Положение о редомициле компании было скорректировано и распространяет свое действие на случаи, когда Реестр принимающей юрисдикции запрашивает подтверждающее письмо о том, что компания подала заявку на перевод из Сейшел.
Реестр имеет возможность выпустить письмо-подтверждение, в котором будет указано, что компания подала заявление на редомицилирование с Сейшельских Островов в обозначенную юрисдикцию.
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