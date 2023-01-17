Новый документ в 2023 г. для ИФНС: уведомление об исчисленных налогах и взносах

Наступил новый 2023 год и вместе с этим стартовала ранее обещанная налоговым органом новая форма уплаты налогов и взносов в виде единого налогового платежа (ЕНП). Суть данного платежа заключается в том, что уплата нескольких налогов и взносов осуществляется одним общим платежным поручением. По мнению Ведомства, ЕНП ускорит налогоплательщику процесс оплаты, да и процедура сверки по налогам с бюджетом в ближайшее время станет проще.

С внедрение ЕНП налогоплательщики обязаны направлять в компетентные органы новую форму информирования – уведомление об исчисленных суммах. Данное уведомление предназначено для распределения сумм, поступивших авансом при помощи единого платежа, то есть суммы уплаченного налога, взносов либо авансовых платежей, которые налогоплательщики платят до подачи декларации либо без нее. В противном случае, поступившие на ЕНС денежные средства нельзя будет распределить по бюджетам, что повлечёт к дальнейшему начислению пеней.

Крайний срок предоставления вышеуказанного уведомления - до 25-го числа месяца уплаты, если дата выпадает на выходной день, то срок сдвигается. Налогоплательщикам важно знать, что уведомления об удержанном НДФЛ в январе будут содержать суммы за период с 01 по 22 января текущего года.

У организаций или ИП в этом году есть право выбора- подавать уведомление либо предоставлять платежные поручения. Благодаря платежным поручениям ФНС также сможет определить бюджет, в который направляются денежные средства, срок уплаты и другие необходимые реквизиты. Важно сразу взвесить все плюсы и минусы, так как данной возможности налогоплательщик будет лишен, как только впервые направит уведомление в компетентные органы.