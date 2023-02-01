Согласно законодательству все испанские компании обязаны вести упорядоченную бухгалтерскую отчетность в соответствии со своей деятельностью, включая книгу учета запасов и балансовых отчетов. Компании также должны вести одну или несколько книг протоколов со всеми записанными решениями, принятыми на годовом и внеочередном собрании акционеров и других коллективных органов. Ниже мы рассмотрим вопросы, касающиеся аудита и бухгалтерского учета по компаниям в Испании.
Основные нормы, составляющие правовую базу в сфере бухгалтерского права, закреплены в корпоративном законодательстве Испании. Согласно требованию об обязательном соответствии этого законодательства ЕС Директивам, в последние время в эти нормы было внесено много изменений.
Пример: Директива 2013/34/EU Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 года о годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ней отчетах определенных типов предприятий вносит поправки в Директиву 2006/43/EC Европейского Парламента и Совета и отменяет Директивы Европейского Совета 78/660/EEC и 83/349/EEC и Директиву 2006/43 об обязательном аудите годовой отчетности и консолидированной отчетности.
В связи с необходимостью соответствия международным стандартам бухгалтерского учета, были внесены изменения в Испанское законодательство, чтобы, среди прочего:
С точки зрения бухгалтерского учета, утверждение Постановления (ЕС) № 1606/2002 Европейского парламента и Совета от 19 июля 2002 года в отношении применения Международных стандартов бухгалтерского учета в Европейском Союзе и отчет о текущем положении бухгалтерского учета в Испании послужили отправной точкой в процессе реформы бухгалтерского учета в Испании.
В Испании было установлено, что общий подход должен заключаться не в прямом применении Международных стандартов бухгалтерского учета или Международных стандартов финансовой отчетности в их самой последней версии, а скорее служить для адаптации Общепринятых принципов бухгалтерского учёта в Испании.
В соответствии с процессом адаптации, под бухгалтерский учет Европейского Союза Королевским указом 1514/2007 от 16 ноября 2007 года был утвержден Испанский национальный план счетов.
Данный план счетов устанавливает принципы бухгалтерского учета, которые направлены на обеспечение того, чтобы финансовая отчетность была составлена четко и достоверно отражала капитал компании, финансовое положение и результаты операций, включая критерии бухгалтерского учета, содержащиеся в Международных стандартах бухгалтерского учета.
Содержание Национального плана счетов Испании заключается в следующем:
Правила, регулирующие ведение бухгалтерского учета, содержатся в Коммерческом кодексе.
Данный кодекс требует, чтобы все торговые компании вели бухгалтерские книги в порядке, подходящем для их бизнеса, а также вели книгу запасов и балансовые отчеты.
Компании также обязаны вести книгу или книги протоколов, содержащие, по крайней мере, все решения, принятые акционерами и другими коллективными органами компании на годовом общем собрании или специальном общем собрании.
Также необходимо иметь декларацию о назначении бенефициара компании.
Записи и примечания могут быть сделаны с помощью любой подходящей процедуры на отдельных листах. Впоследствии они должны быть последовательно скреплены, чтобы стать частью обязательных бухгалтерских книг, которые должны быть официально заверены в течение четырех месяцев с момента окончания соответствующего отчетного периода.
В рамках процесса адаптации испанского законодательства о бухгалтерском учете к законодательству ЕС, Королевский указ 1159/2010 от 17 сентября 2010 года утвердил стандарты подготовки консолидированной финансовой отчетности. Позже в данный указ были внесены поправки Королевским указом 1/2021 от 12 января 2021 года.
Настоящий Королевский указ применяется к консолидированной финансовой отчетности за финансовые годы, начинающиеся 1 января 2010 года или после этой даты, в следующих случаях:
Общепринятые принципы бухгалтерского учета (ОПБУ) в Испании были адаптированы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в 2008 году.
Пересмотренный Закон Испании о корпоративных предприятиях предусматривает, что компании должны подавать свои финансовые отчеты в Коммерческий Реестр по месту регистрации в течение одного месяца с момента их утверждения.
Как в Коммерческом кодексе, так и в Пересмотренном Законе Испании о корпоративных предприятиях указано, что годовой финансовый отчет, как правило, должен быть представлен вместе с бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках и отчетом о движении денежных средств.
Если финансовая отчетность подвергается аудиту, к финансовому отчету также должны быть приложены:
Отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале могут носить необязательный характер, если это установлено законодательным положением (например, для компаний, которым разрешено составлять бухгалтерский баланс в сокращенном формате).
Сокращенные отчеты могут быть представлены, если в течение двух лет подряд соблюдались следующие условия:
Коммерческий реестр является общедоступным, и поданная в него корпоративная документация публикуется посредством свидетельства о записях, сделанных регистраторами, посредством незаверенной выписки или путем выдачи копий внесенных записей и документов, поданных в Реестр.
Официальные реестры и другая документация, находящаяся в распоряжении Торгового реестра и Национальной Комиссии Испании по рынку ценных бумаг доступны для ознакомления общественности.
Финансовая отчетность и управленческий отчет утверждаются на ежегодном общем собрании и должны быть подписаны всеми директорами. Если какая-то подпись отсутствует, то все документы должны содержать упоминание и четкое объяснение причин.
При непредставлении руководящим органом компании документов в установленный срок проводится разбирательство в соответствии с нормативной процедурой, установленной Законом о государственном управлении и общих административных процедурах. Помимо этого Испанский институт бухгалтерского учета и аудита может наложить штраф на сумму от 1 200 до 60 000 евро.
В случае, если компания или, в зависимости от обстоятельств, корпоративная группа, имеет годовой оборот свыше 6 000 000 евро, максимальный размер штрафа за каждый год просрочки составляет 300 000 евро.
Размер штрафа определяется исходя из размера компании, определяемого с точки зрения общих активов и оборота за последний финансовый год, за который были поданы декларации в налоговый орган. Компания должна предоставить эту информацию должностному лицу, проводящему расследование.
Невыполнение этого требования должно быть учтено для целей расчета штрафа. Если такая информация недоступна, то размер штрафа рассчитывается в соответствии с капиталом компании, который должен быть запрошен из Торгового реестра.
Если документы, поданы до возбуждения дисциплинарного производства, то компания подлежит штрафу в размере 50% от минимальной ставки.
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