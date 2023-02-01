Аудит в Испании Материал редакции

Согласно законодательству все испанские компании обязаны вести упорядоченную бухгалтерскую отчетность в соответствии со своей деятельностью, включая книгу учета запасов и балансовых отчетов. Компании также должны вести одну или несколько книг протоколов со всеми записанными решениями, принятыми на годовом и внеочередном собрании акционеров и других коллективных органов. Ниже мы рассмотрим вопросы, касающиеся аудита и бухгалтерского учета по компаниям в Испании.

Какими законами регулируется аудит в Испании

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Основные нормы, составляющие правовую базу в сфере бухгалтерского права, закреплены в корпоративном законодательстве Испании. Согласно требованию об обязательном соответствии этого законодательства ЕС Директивам, в последние время в эти нормы было внесено много изменений.

Пример: Директива 2013/34/EU Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 года о годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ней отчетах определенных типов предприятий вносит поправки в Директиву 2006/43/EC Европейского Парламента и Совета и отменяет Директивы Европейского Совета 78/660/EEC и 83/349/EEC и Директиву 2006/43 об обязательном аудите годовой отчетности и консолидированной отчетности.

В связи с необходимостью соответствия международным стандартам бухгалтерского учета, были внесены изменения в Испанское законодательство, чтобы, среди прочего:

обеспечить прозрачность и сопоставимость финансовой отчетности; добиться эффективного функционирования рынков капитала ЕС;

ликвидировать правовой вакуум в некоторой степени в скудных правилах для Директив по бухгалтерскому учету и в столь же низком уровне их реализации;

разъяснить разнообразие законодательства.



С точки зрения бухгалтерского учета, утверждение Постановления (ЕС) № 1606/2002 Европейского парламента и Совета от 19 июля 2002 года в отношении применения Международных стандартов бухгалтерского учета в Европейском Союзе и отчет о текущем положении бухгалтерского учета в Испании послужили отправной точкой в процессе реформы бухгалтерского учета в Испании.

В Испании было установлено, что общий подход должен заключаться не в прямом применении Международных стандартов бухгалтерского учета или Международных стандартов финансовой отчетности в их самой последней версии, а скорее служить для адаптации Общепринятых принципов бухгалтерского учёта в Испании.

Принятие Закона 62/2003 от 30 декабря 2003 года о налоговых, административных, трудовых и мерах социального обеспечения стало первым шагом к адаптации испанского законодательства о корпоративном учете под международное европейское законодательство.

Испанский национальный план счетов

В соответствии с процессом адаптации, под бухгалтерский учет Европейского Союза Королевским указом 1514/2007 от 16 ноября 2007 года был утвержден Испанский национальный план счетов.

Данный план счетов устанавливает принципы бухгалтерского учета, которые направлены на обеспечение того, чтобы финансовая отчетность была составлена четко и достоверно отражала капитал компании, финансовое положение и результаты операций, включая критерии бухгалтерского учета, содержащиеся в Международных стандартах бухгалтерского учета.

Содержание Национального плана счетов Испании заключается в следующем:

Часть первая: Концептуальная основа бухгалтерского учета.

Часть вторая: Основы распознавания и измерения.



Часть третья: Финансовые отчеты.



Часть четвертая: План счетов.



Часть пятая: Определения бухгалтерского учета и взаимосвязи.



Бухгалтерские записи испанской компании

Правила, регулирующие ведение бухгалтерского учета, содержатся в Коммерческом кодексе.

Данный кодекс требует, чтобы все торговые компании вели бухгалтерские книги в порядке, подходящем для их бизнеса, а также вели книгу запасов и балансовые отчеты.

Компании также обязаны вести книгу или книги протоколов, содержащие, по крайней мере, все решения, принятые акционерами и другими коллективными органами компании на годовом общем собрании или специальном общем собрании.

Что касается формальных требований, применимых к бухгалтерским записям, Коммерческий кодекс предусматривает, что компании должны представить свои обязательные бухгалтерские книги в Коммерческий реестр по месту регистрации для дальнейшего официального заверения и проставления штампов, прежде чем они начнут использоваться.

Также необходимо иметь декларацию о назначении бенефициара компании.

Записи и примечания могут быть сделаны с помощью любой подходящей процедуры на отдельных листах. Впоследствии они должны быть последовательно скреплены, чтобы стать частью обязательных бухгалтерских книг, которые должны быть официально заверены в течение четырех месяцев с момента окончания соответствующего отчетного периода.

Эти формальные требования также распространяются на реестры акций корпораций, товариществ с ограниченной ответственностью и обществ с ограниченной ответственностью, которые могут храниться в электронных файлах.

Консолидированная финансовая отчетность в Испании

В рамках процесса адаптации испанского законодательства о бухгалтерском учете к законодательству ЕС, Королевский указ 1159/2010 от 17 сентября 2010 года утвердил стандарты подготовки консолидированной финансовой отчетности. Позже в данный указ были внесены поправки Королевским указом 1/2021 от 12 января 2021 года.

Настоящий Королевский указ применяется к консолидированной финансовой отчетности за финансовые годы, начинающиеся 1 января 2010 года или после этой даты, в следующих случаях:

Группы компаний, включая подгруппы, материнской компанией которых является испанская компания. Когда любое материнское предприятие, будь то физическое или юридическое лицо, добровольно готовит и публикует консолидированную финансовую отчетность.

Когда консолидированная финансовая отчетность подготавливается и публикуется любым физическим или юридическим лицом в той мере, в какой этого требуют материальные нормы, применимые к такому субъекту.



Требования к аудиту и бухгалтерскому учету в Испании

Общепринятые принципы бухгалтерского учета (ОПБУ) в Испании были адаптированы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в 2008 году.

Все компании обязаны подготовить и пройти аудит годового финансового отчета (включая сравнительные данные), который представляет правдивое представление о состоянии дел компании, прибыли или убытках и движении денежных средств. Финансовые отчеты должны соответствовать испанским стандартам бухгалтерского учета. Консолидированная финансовая отчетность компаний, торгующих ценными бумагами на регулируемых рынках, должна быть подготовлена с использованием МСФО в соответствии с положениями Регламента ЕС по международным стандартам бухгалтерского учета. Для других компаний консолидированные финансовые отчеты могут быть подготовлены с использованием либо МСФО, либо ОПБУ. При подготовке отдельной финансовой отчетности необходимо применять ОПБУ, хотя она в значительной степени основана на МСФО. Составление отчетности должно быть осуществлено директорами компании в течение трех месяцев после окончания финансового года.

Требования к подаче финансовой отчетности в Испании

Пересмотренный Закон Испании о корпоративных предприятиях предусматривает, что компании должны подавать свои финансовые отчеты в Коммерческий Реестр по месту регистрации в течение одного месяца с момента их утверждения.

Как в Коммерческом кодексе, так и в Пересмотренном Законе Испании о корпоративных предприятиях указано, что годовой финансовый отчет, как правило, должен быть представлен вместе с бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках и отчетом о движении денежных средств.

Если финансовая отчетность подвергается аудиту, к финансовому отчету также должны быть приложены:

отчет об изменениях в капитале,

примечания к финансовой отчетности и

отчет руководства.

Отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале могут носить необязательный характер, если это установлено законодательным положением (например, для компаний, которым разрешено составлять бухгалтерский баланс в сокращенном формате).

Сокращенные отчеты могут быть представлены, если в течение двух лет подряд соблюдались следующие условия:

Общая сумма активов составляет менее 2 850 000 евро; Годовой оборот составляет менее 5 700 000 евро;

Количество сотрудников составляет менее 50 человек.



Компании должны подавать налоговые декларации со ссылкой на свой финансовый год, который не обязательно должен соответствовать календарному году. Декларации должны быть поданы в течение 25 дней с момента утверждения счетов, что, в свою очередь, должно произойти в течение 6 месяцев после окончания финансового года.

Коммерческий реестр является общедоступным, и поданная в него корпоративная документация публикуется посредством свидетельства о записях, сделанных регистраторами, посредством незаверенной выписки или путем выдачи копий внесенных записей и документов, поданных в Реестр.

Кроме того, компании, торгующие публично, должны (в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг 24/1988) представить копии своих финансовых отчетов и соответствующего аудиторского заключения Национальной Комиссии Испании по рынку ценных бумаг.

Официальные реестры и другая документация, находящаяся в распоряжении Торгового реестра и Национальной Комиссии Испании по рынку ценных бумаг доступны для ознакомления общественности.

Сроки подачи финансовой отчетности в Испании

В течение 3 месяцев после окончания финансового года директора компании должны опубликовать финансовую отчетность, отчет руководства и предлагаемое распределение прибыли, а также, при необходимости, консолидированную финансовую отчетность и отчет руководства.

Финансовая отчетность и управленческий отчет утверждаются на ежегодном общем собрании и должны быть подписаны всеми директорами. Если какая-то подпись отсутствует, то все документы должны содержать упоминание и четкое объяснение причин.

В течение 1 месяца с момента утверждения финансовой отчетности документы должны быть представлены для регистрации в Торговый реестр по месту нахождения зарегистрированного офиса.

В течение 15 дней с даты подачи заявки Регистрар должен определить, соответствуют ли представленные документы действующему законодательству, должным ли образом они одобрены на общем собрании и подписаны ли в соответствии с требованиями. Если никаких дефектов не обнаружено, то Регистрар должен принять документы в том виде, в каком они были поданы, и внести соответствующую запись в книгу учета и на страницу компании в реестре.

Торговый реестр хранит поданные документы в течение 6 лет.

Ответственность за просрочку подачи финансовой отчетности в Испании

При непредставлении руководящим органом компании документов в установленный срок проводится разбирательство в соответствии с нормативной процедурой, установленной Законом о государственном управлении и общих административных процедурах. Помимо этого Испанский институт бухгалтерского учета и аудита может наложить штраф на сумму от 1 200 до 60 000 евро.

В случае, если компания или, в зависимости от обстоятельств, корпоративная группа, имеет годовой оборот свыше 6 000 000 евро, максимальный размер штрафа за каждый год просрочки составляет 300 000 евро.

Размер штрафа определяется исходя из размера компании, определяемого с точки зрения общих активов и оборота за последний финансовый год, за который были поданы декларации в налоговый орган. Компания должна предоставить эту информацию должностному лицу, проводящему расследование.

Невыполнение этого требования должно быть учтено для целей расчета штрафа. Если такая информация недоступна, то размер штрафа рассчитывается в соответствии с капиталом компании, который должен быть запрошен из Торгового реестра.

Если документы, поданы до возбуждения дисциплинарного производства, то компания подлежит штрафу в размере 50% от минимальной ставки.