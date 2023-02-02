ФНС: временный запрет взыскания долгов и штрафов

Безусловно, ЕНС заслужил почетное место в рейтинге самых обсуждаемых тем этого месяца. Много вопросов возникает не только о суммах входного сальдо на ЕНС, процессов уплаты налогов и страховых взносов, а также касательно отчетов, требуемых для предоставления в налоговую службу с целью предотвращения конфликтных ситуаций в дальнейшем.

ФНС в своём письме от 26 января внесла ясность в отношении взыскания сумм задолженности, то есть инспекции не будут взыскивать отрицательное сальдо ЕНС, в том числе пени. Данное правило будет действовать до старта централизованного процесса формирования пользовательских заданий о направлении требований. ФНС также сообщила, что в случае несогласия налогоплательщика с начисленным сальдо на едином счете, то налоговики обязаны в индивидуальном порядке провести сверки сроком до 1 марта 2023 г.

Все услуги по этой теме:

Ещё введен запрет о привлечении к налоговой ответственности налогоплательщиков в случае несвоевременной подачи уведомления об исчисленных налогах и взносах. Данный запрет будет действовать до тех пор, пока ФНС не разъяснит об условия наступления этой ответственности. Также ФНС запрещено штрафовать налогоплательщиков за неуплату налогов, пока не образуется окончательное сальдо единого налогового счета на начало этого года, то есть до завершения декларационной кампании по итогам 2022 г. (до 1-го мая 2023 г.). Но в случае выявления занижения налоговой базы и неправильного исчисления налога со стороны налогоплательщика, вышеуказанные запреты не применяются.