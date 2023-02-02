News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

ФНС: временный запрет взыскания долгов и штрафов

Безусловно, ЕНС заслужил почетное место в рейтинге самых обсуждаемых тем этого месяца. Много вопросов возникает не только о суммах входного сальдо на ЕНС, процессов уплаты налогов и страховых взносов, а также касательно отчетов, требуемых для предоставления в налоговую службу с целью предотвращения конфликтных ситуаций в дальнейшем.

Полина Мостепан
Обсудить

ФНС в своём письме от 26 января внесла ясность в отношении взыскания сумм задолженности, то есть инспекции не будут взыскивать отрицательное сальдо ЕНС, в том числе пени. Данное правило будет действовать до старта централизованного процесса формирования пользовательских заданий о направлении требований. ФНС также сообщила, что в случае несогласия налогоплательщика с начисленным сальдо на едином счете, то налоговики обязаны в индивидуальном порядке провести сверки сроком до 1 марта 2023 г.

Все услуги по этой теме:
Подать отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить помощь

Ещё введен запрет о привлечении к налоговой ответственности налогоплательщиков в случае несвоевременной подачи уведомления об исчисленных налогах и взносах. Данный запрет будет действовать до тех пор, пока ФНС не разъяснит об условия наступления этой ответственности. Также ФНС запрещено штрафовать налогоплательщиков за неуплату налогов, пока не образуется окончательное сальдо единого налогового счета на начало этого года, то есть до завершения декларационной кампании по итогам 2022 г. (до 1-го мая 2023 г.). Но в случае выявления занижения налоговой базы и неправильного исчисления налога со стороны налогоплательщика, вышеуказанные запреты не применяются.

По материалам: Федеральная налоговая служба

#ФНС РФ#штрафы и пени
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ФНС РФ#штрафы и пени