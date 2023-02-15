Освобождение от уплаты НДФЛ с полученного дохода при продаже недвижимости

Прибыль от реализации недвижимого имущества не облагается налогом, если владелец является лицом, оплачивающим налоги и владел имуществом как минимум пять лет. Но также существует исключение, когда минимальный срок может составлять 3 года, а именно когда право на собственность было получено:

· наследством либо дарением от члена семьи или родственника

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· приватизацией

· плательщиком ренты по договору пожизненного содержания с иждивением

· гражданином по дате фактической госрегистрации перехода права собственности на реализованное имущество, не владеющим другой жилой площадью

Для прочего имущества, как например, гараж, машина и тому подобное- период минимального владения будет составлять три года.

Тем не менее, для исключения уплаты НДФЛ необходимо владеть имуществом, купленным по ДДУ, не менее трех лет, начиная с даты 100 % выплаты стоимости объекта по указанному договору. Учитывается только сумма, уплаченная за имущество при заключении ДДУ, а все дополнительные платежи, связанные с расширением размеров объекта после его введения в эксплуатацию, не учитываются.

Если семья, имеющая двух или более несовершеннолетних детей, начиная с 2021 года, получила доход от реализации недвижимости, то они могут рассчитывать на освобождение от налогообложения без зависимости от периода владения такой недвижимостью. Но и в такой ситуации есть свои условия:

· до 30 апреля следующего года лицо, оплачивающее налоги (или члены его семьи) купили другую недвижимость, а в случае ДДУ - выплатили полную сумму нового недвижимого имущества по договору;

· суммарная площадь нового недвижимого имущества, должна быть больше по площади либо размеру государственной оценки стоимости проданного имущества;

· дети должны быть возрастом не старше 18 лет либо менее 24 лет, если они получают образование на очной основе;

· государственная оценка стоимости проданной недвижимости составляет не более пятидесяти млн руб.

· лицо, оплачивающее налоги, не должно владеть в сумме больше чем пятьдесят % прав собственности на другое жилье с общей площадью, превышающую общую площадь приобретенного взамен старого жилья, на момент продажи этого жилья.

Все эти условия также применимы в случае, если прибыль от реализации имущества получает член семьи, не достигший совершеннолетия.