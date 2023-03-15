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Полина Мостепан
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Расходы на ЖКУ: всё выше и выше

С начала декабря 2022 г. вступили в силу новые расценки на услуги жилищно-коммунального хозяйства, которые повысились в среднем на 9%. Россияне не успели отойти от последних изменений, как приходится готовиться к новому повышению.

Полина Мостепан
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С 1 марта будут изменены нормативные данные для расчета общедомовых нужд. То есть коммунальные услуги, потребляемые в рамках общедомовых нужд, будут оплачиваться по счетчику, а если его нет, то по средним показателям в других похожих домах.

К общедомовым нуждам (ОДН) относятся расходы на электроэнергию, воду, отопление в подъезде, опрессовку труб, и в том числе отведение сточных вод. На данный момент нормативные данные складываются исходя из мощности подключенного оборудования и удельных расходов ресурсов. Такой метод расчета не отражает фактического потребления.

Раньше, в случае нехватки денежных средств на оплату перерасхода ресурсов, управляющая компания платила за этот перерасход. Однако ее бюджет на оплату потребляемых ресурсов складывался из платежей жильцов, поэтому УК делала перерасчет и распределяла эти суммы перерасхода ресурсов на собственников жилья.

Новая концепция будет рассчитываться методом аналогов, то есть с помощью показаний счетчиков в домах с подобными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Помимо этого, добавили новый тариф в расходы на ОДН, которого ранее не было — подогрев воды.

Безусловно, данное изменение затронет граждан, проживающих в домах без счетчиков на ОДН. Как правило это будут жильцы в зданиях старой застройки, с крайне низким значением энергоэффективности и присутствуют большие потери тепла. Однозначно, суммы в платежках на ЖКУ будут отличаться от привычных и не в меньшую сторону.

Но есть и хорошие новости… Также с 1 марта жильцы могут не платить за вывоз мусора, если они отсутствовали дома более пяти дней. В течение 30 дней после возвращения нужно обратиться в управляющую компанию либо ТСЖ и запросить перерасчет. Но вместе с этим придется предоставить доказательства, например, такие как ж/д или авиабилеты, направление в командировку или путевку. Перерасчет будет выполнен по любым тарифам - и за количество людей, и за площадь. При наличии нескольких квартир в одном регионе вы будите оплачивать вывоз мусора по каждому объекту недвижимости, не смотря на то что вы не живете в этих квартирах.

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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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