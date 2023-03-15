Расходы на ЖКУ: всё выше и выше

С начала декабря 2022 г. вступили в силу новые расценки на услуги жилищно-коммунального хозяйства, которые повысились в среднем на 9%. Россияне не успели отойти от последних изменений, как приходится готовиться к новому повышению.

С 1 марта будут изменены нормативные данные для расчета общедомовых нужд. То есть коммунальные услуги, потребляемые в рамках общедомовых нужд, будут оплачиваться по счетчику, а если его нет, то по средним показателям в других похожих домах.

К общедомовым нуждам (ОДН) относятся расходы на электроэнергию, воду, отопление в подъезде, опрессовку труб, и в том числе отведение сточных вод. На данный момент нормативные данные складываются исходя из мощности подключенного оборудования и удельных расходов ресурсов. Такой метод расчета не отражает фактического потребления.

Раньше, в случае нехватки денежных средств на оплату перерасхода ресурсов, управляющая компания платила за этот перерасход. Однако ее бюджет на оплату потребляемых ресурсов складывался из платежей жильцов, поэтому УК делала перерасчет и распределяла эти суммы перерасхода ресурсов на собственников жилья.

Новая концепция будет рассчитываться методом аналогов, то есть с помощью показаний счетчиков в домах с подобными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Помимо этого, добавили новый тариф в расходы на ОДН, которого ранее не было — подогрев воды.

Безусловно, данное изменение затронет граждан, проживающих в домах без счетчиков на ОДН. Как правило это будут жильцы в зданиях старой застройки, с крайне низким значением энергоэффективности и присутствуют большие потери тепла. Однозначно, суммы в платежках на ЖКУ будут отличаться от привычных и не в меньшую сторону.