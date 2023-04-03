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Российские налоги
Полина Мостепан
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Стоимость продажи бизнеса и уход с российского рынка

Правительство внесло изменения в условия, касающиеся размера взноса, предназначенного для пополнения бюджета страны при продаже активов, размещенных в РФ лицами из недружественных юрисдикций.

Полина Мостепан
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Совсем недавно, в декабрьском Протоколе была установлена минимальная сумма взноса, которая зависела от размера сделки, и не должна была быть меньше 10 %. Учитывая, что в том же протоколе было установлено условие дисконта не менее 50 %, минимальный взнос составлял не более 5 % от стоимости актива на рынке.

На данный момент, учитывая внесенные изменения Правительственной комиссией, минимальная сумма платежа определяется по двум показателям: первая- это стоимость актива на рынке, в соответствии с оценкой, и вторая- это величина скидки при продаже актива. Однако, если продажа активов состоится с дисконтом более 90 %, то минимальная сумма взноса в бюджет будет вдвое выше.

Если сравнить данные, то можно заметить, что они существенно поменялись:

  • Старая формула (см. Протокол от 12 декабря 2022 г. 116/1) не менее 10% от размера сделки
  • Новая формула (Протокол от 2 марта 2023 года 143/4): 5% от рыночной стоимости актива и 10% от стоимости актива на рынке, если сделка осуществляется с дисконтом более 90%

Таким образом, продажа российских активов становится более затратной для лиц из недружественных юрисдикций в случаях, когда сделки осуществляются с большим дисконтом. Теперь явно продавцу придется задуматься, стоит ли продавать бизнес за 3 копейки и, при этом ещё оплачивать взносы в бюджет РФ.

По материалам: МинФин России

#купля-продажа
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#купля-продажа