Надо знать всё, а то пенсия не за горами!

В выписке лицевого счета отражается существующая информация, которая воздействует на расчет пенсии россиян. Поэтому предлагаем разобраться в этом немаловажном вопросе для каждого работающего гражданина нашей необъятной страны. В отчете содержится следующая информация:

Размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)

Именно данный показатель влияет на размер будущей пенсии россиян. Коэффициент начисляется за каждый отработанный год, и в том числе за такие периоды, как отпуск по уходу за ребенком либо военная служба и максимальный размер ИПК в год составляет- 10 коэффициентов. Размер официального дохода очень важен для формирования будущей пенсии, так как чем выше размер заработной плату, тем больше коэффициент.

Стаж

Все рабочие периоды, за которые работодатель выплачивал страховые взносы в бюджет объединяются в страховой стаж. Но есть нестраховые периоды, то есть когда выплат взносов не производились, но они всё равно входят в стаж, например, период ухода за ребенком до 1,5 лет или время учета в центре занятости.

Сведения, влияющие на определение ИПК и/или стажа

В отчете также числится информация о работодателях, об отработанном времени, а также о суммах выплаченных страховых взносов по каждому месту работы.

Тип пенсионного обеспечения

Возможность выбора страховой либо страховой и накопительной пенсии, есть к сожалению, не у всех, а исключительно у тех, кто родился в 1967 г. и позже. То есть граждане, которые производили оплату страховых взносов с 2014 года или позже.

Сведения о пенсионных накоплениях и о страховщике

Если гражданин инвестировал какие-либо суммы, то эти накопления можно будет отслеживать, и в том числе данные по компании, ответственной за управление.

Кроме того, напоминаем, что через Госуслуги можно периодически заходить и отслеживать все вышеперечисленные сведения своего лицевого счета. Выписку можно заказывать в любое время и неограниченное количество раз, так как данная процедура бесплатная.