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Российское право
Карина Каримова
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Страховая компания изменила понятие кражи и не выплатила возмещение

ВС РФ защитил клиента

Карина Каримова
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Между клиентом и страховой компанией был заключен договор страхования. Застрахованными объектами были товары клиента. Клиент получает страховую сумму в случаях утраты, гибели, повреждения, недостачи застрахованного имущества в результате воздействия страховых рисков. Перечень страховых рисков, был установлен страховщиком, куда также была включена и «кража».

В рабочее время магазина клиента была совершена кража товаров, что привело к значительному ущербу, и клиент обратился к страховщику с требованием выплаты страхового возмещения.

Однако страховая компания отказала в такой выплате, указав, что данный случай не подпадает под перечень страховых рисков. Перечень рисков включает в себя понятие кражи – как тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, в то время как в случае клиента, кража была без незаконного проникновения.

ВС РФ указал, что страхования компания самостоятельно исказила содержание правового понятия «кража», объединив общее понятие с квалифицирующим признаком. Данный факт приводит к грубому нарушению, выражающийся в установлении нового понятия «кражи», который противоречит термину, установленному в УК РФ.

Таким образом «кража» может пониматься только в том смысле, в каком оно зафиксировано в нормах уголовного законодательства.

#Верховный Суд#страховое законодательство
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Верховный Суд#страховое законодательство