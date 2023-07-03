Что такое compliance? Материал редакции

При регистрации компании, ее ежегодном администрировании или при последующем открытии банковского счета каждый клиент неизбежно сталкивается с необходимостью пройти так называемый «комплаенс». Разберемся, что же это такое и почему многие его боятся? В настоящей статье мы бы также хотели рассказать, как правильно отвечать на вопросы комплаенса, чтобы иностранный бизнес успешно функционировал.

Согласно переводу с английского языка, «compliance» означает «соответствие». Применительно к нашей сфере деятельности – соответствие нормам международного права, а также законам страны регистрации компании.

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При этом важно отметить, что проверке подлежит не только непосредственно сама компания и ее деятельность, но и должностные лица в ее структуре. В случае «несоответствия», т.е. если компания не прошла комплаенс, на нее могут быть наложены санкции со стороны Регуляторов, регистрационный агент может отказаться от сотрудничества, а банк – отказать в открытии или администрировании счета.

Кто проводит комплаенс проверку?

Для того чтобы проводить комплаенс, была учреждена должность «комплаенс офицера», который разрабатывает внутреннюю комплаенс политику и отвечает за осуществление проверки компании. Деятельность комплаенса осуществляться в соответствии с внутренними мануалами регистрационного агента или банка, которые, в свою очередь, базируются на нормах законодательства. К числу важнейших международных актов, с которыми работает комплаенс, относятся:

Как пройти compliance при регистрации компании?

К сожалению, вынуждены сообщить, что времена, когда комплаенс ничего не спрашивал, а на редкие вопросы можно было ответить в стиле «деньги от бабушки», давно прошли. Но, к счастью, это вовсе не означает, что с зарубежными компаниями стало невозможно работать, а шансы открыть счет в банке стремятся к нулю.

Давайте представим, что Вы захотели зарегистрировать компанию в одной из популярных юрисдикций, например, в Гонконге. Какую информацию Вам придется сообщить комплаенсу?

Во-первых, это достаточно подробное описание непосредственно самого проекта.

Т.е. не просто «торговля», а конкретно, например, «торговля оборудованием и запасными частями для телевизоров и компьютеров». И дело тут вовсе не в личном любопытстве комплаенс офицера, а в том, что определенные виды деятельности подлежат лицензированию или влекут присвоение компании статуса «повышенного риска», что необходимо оценивать агенту при регистрации компании.

Во-вторых, придется рассказать, в каких странах планируется ведение деятельности.

Почему? Причина все та же – некоторые страны находятся в сером списке ФАТФ, что влечет присвоение компании статуса «high risk» и повышенный мониторинг.

В-третьих, придется сообщить планируемую структуру компании (т.е. кто будет выступать в качестве директора, акционера и бенефициара), а также предоставить документы на всех лиц в структуре.

На физических лиц необходимо представить документ, подтверждающий личность (паспорт, ID карту) и документ, подтверждающий адрес (Utility Bill, bank statement).

Обязанность надлежащим образом идентифицировать клиента и запросить соответствующие документы прямо установлена в нормах AML законодательства.

На что будет смотреть комплаенс офицер при проверке физических лиц в структуре компании?

Каждое физическое лицо проходит проверку по специальным базам world check и google check, на основании которых комплаенс принимает решение о допустимости назначения данного лица на должность. Если лицо является фигурантом уголовного дела или

Каждое физическое лицо проходит проверку по специальным базам world check и google check, на основании которых комплаенс принимает решение о допустимости назначения данного лица на должность. Если лицо является фигурантом уголовного дела или politically exposed person , то может быть принято решение об отказе в сотрудничестве.

В-четвертых, при регистрации компании потребуется подтвердить законность происхождения средств, используемых для начала бизнеса.

Логичнее и проще всего указать доходы бенефициара, но с обязательным раскрытием деталей. Например, если у него уже был бизнес, то необходимо раскрыть, какой именно бизнес – т.е. название компании, сферу деятельности, ее доходность и т.д.. Если ранее бенефициар работал в частной компании, то указать, где именно и на какой должности.

В теории, указанный выше вариант «деньги от бабушки» тоже может подойти, но придется подробно рассказать, откуда они взялись у бабушки… Поэтому лучше выбрать первый вариант.

Важно помнить, что все субъекты рынка, чтобы избежать привлечения к ответственности со стороны надзорных органов, вынуждены при направлении запросов руководствоваться нормами законов и рекомендациями Регулирующих органов местных стран, поэтому любой запрос документов или информации имеет законодательное обоснование.

Как пройти compliance при открытии банковского счета?

Итак, компания у Вас есть, можно перейти к открытию счета. Любой компании для осуществления ежедневной деятельности необходим счет в банке или платежной системе.

При открытии счета в банке клиенту также придется пройти комплаенс проверку. Почему? Потому что банки осуществляют свою деятельность под лицензией и тоже обязаны руководствоваться в своей деятельности нормами международного права.

В структуре любого банка есть служба внутреннего контроля, которая проводит проверку клиента как во время процедуры onboarding, так и в ходе последующего обслуживания счета, проверяя входящие транзакции.

К сожалению, в банковской сфере в последнее время также явно видна тенденция к ужесточению комплаенс проверок, но точно так же, как при регистрации компаний, это вовсе не означает, что работать стало невозможно или что банки не заинтересованы в привлечении новых клиентов.

Да, требования банков и платежных систем при открытии счета могут различаться (например, некоторые банки требуют личного визита в офис), но если изложить общий список того, что запрашивается во время онбординга, то выглядеть он будет следующим образом:

Все данные о самой компании (т.е. комплект корпоративных документов, документы на должностных лиц в структуре, подробное описание деятельности).

Бизнес-план, который отражает потоки движения средств и возможных контрагентов. Важно помнить, что если Вы заявили банку описание деятельности как «торговля оборудованием и запасными частями для телевизоров и компьютеров», а платежи будут приходить за инвестиционный и финансовый консалтинг, то банк это непременно заметит и задаст вопросы.



Планируемый оборот компании (банки заинтересованы в крупных клиентах, которые могут показать, что ими действительно ведется активная деятельность).



Подтверждение законности происхождения средств, используемых для учреждения компании и ее деятельности.



Финансовая отчетность или сабстенс, которые бы подтвердили обороты компании и тот факт, что компания реальная, а не пустышка.



В ходе работы счета банк выборочно проверяет входящие и исходящие платежи на предмет соответствия заявленной деятельности и оставляет за собой право отказать в сотрудничестве в случае несоответствия характера платежей заявленной при открытии счета деятельности.

Как выглядит compliance проверка при ежегодном продлении?

Каждая иностранная компания подлежит продлению на ежегодной основе. Комплаенс проверка является обязательной составляющей ежегодного продления. Почему? Потому что каждый регистрационный агент обязан проводить мониторинг файлов компании, ее должностных лиц на регулярной основе. При этом важно отметить, что сама проверка файлов происходит ежегодно, а вот обновление файлов – в зависимости от risk рейтинга компании.

Итак, что же проверяет комплаенс офицер при продлении?

Во-первых, саму деятельность компании на основании данных из открытых источников.

Если в стране регистрации нет требований по обязательной подготовке финансовой отчетности, то проверить транзакции компании (а следовательно, и деятельность) бывает трудно. Но, если деятельность при регистрации заявлена как все та же ранее упомянутая «торговля оборудованием и запасными частями для телевизоров и компьютеров», а на сайте компании указан «инвестиционный и финансовый консалтинг», то возникнет несоответствие. И одно дело, когда описание деятельности просто отличается (например, компания не электроникой торгует, а держит акции других компаний), но совсем другое, когда фактическая деятельность подлежит лицензированию, причем на этапе регистрации или подбора юрисдикции.

Во-вторых, проверке подлежат должностные лица компании и их документы.

В данном случае может возникнуть необходимость обновить документы, например, предоставить новый паспорт или свежий документ, подтверждающий адрес. Нередки случаи, когда в ходе проверки выясняется, что бенефициар, акционер или директор (или же сама компания) являются участниками судебных разбирательств. И тут важно различать, что гражданский процесс является нормой делового оборота (если, конечно, клиент не является ответчиком по делу о взыскании особо крупной задолженности), а вот участие в уголовном процессе всегда несет риски для регистрационного агента, что почти всегда приведет к отставке последнего.

В-третьих, проверке подлежит география деятельности, т.к. от этого снова зависит risk рейтинг компании.

Серый список стран ФАТФ корректируется ежегодно, поэтому статус компании может меняться. Как правило, в этот список попадают страны с неблагоприятной политической обстановкой или страны-спонсоры терроризма. Популярная в настоящий момент Турция, к сожалению, находится в этом сером списке.

В-четвертых, все должностные лица компании подлежат обязательной проверке по санкционным спискам, реестрам дисквалифицированных лиц, реестрам банкротов/должников и по реестрам обеспечительных мер.

Нахождение в каком-либо из списков, к сожалению, может негативно сказаться на решении о возможности дальнейшего сотрудничества.

В-пятых, если мы говорим про юрисдикции, где существуют особо строгие правила по мониторингу деятельности компании (например, на Кипре), то комплаенс проверке подлежат в том числе и деловые партнеры по бизнесу.

Например, это может произойти при выдаче доверенности на совершение определенной сделки. Если контрагент находится в санкционном списке, то во включении данного полномочия в текст доверенности с большой долей вероятности будет отказано.

В качестве заключения

Использование иностранных компаний для ведения бизнеса по-прежнему является популярной практикой как среди граждан России, так и среди иностранных граждан. Однако в последнее время абсолютно во всех иностранных юрисдикциях отчетливо видна тенденция к прозрачности ведения деятельности и предоставлению информации. Как банки, так и агенты, руководствуясь в своей деятельности нормами законодательства, обязаны должным образом осуществлять проверку своих клиентов. И дело тут не в праздном любопытстве, а в том, что ее ненадлежащее проведение может грозить для них ответственностью – от материальной до уголовной.

Поэтому вынуждены сказать, что беспроблемное ведение деятельности возможно только в том случае, если и сам клиент, и компания ведут бизнес добропорядочно и уважают нормы закона.

В случае поступления запросов со стороны банка или агента мы рекомендуем предоставить все документы и информацию по запросу. Агент компании не заинтересован в том, чтобы данные клиента попали сторонним лицам, но в случае поступления запроса со стороны надзорных органов сможет преподнести информацию в нужном ключе.