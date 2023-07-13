Самозанятые также могут претендовать на пенсию

Самозанятый -это человек, который платит специальный доход (НПД). Граждане, использующие этот специальный налоговый режим, однозначно, имеют преимущество в отсутствии обязанности отчислять подоходный налог или налог на прибыль.

По мимо этого самозанятые не платят обязательные страховые взносы, таким образом, они лишаются права претендовать на страховую пенсию по возрасту. Связано это с тем, что у самозанятых граждан не идет стаж и не копятся пенсионные коэффициенты (ИПК).

Но не всё потеряно и самозанятые россияне ещё могут себе обеспечить выплаты в пенсионном возрасте. Для этого понадобится заключить договор добровольного страхования и платить взносы в Социальный фонд России. Таким образом, самозанятый сможет копить пенсионные коэффициенты и стаж. Данный процесс достаточно прост: понадобится всего лишь подать заявление в приложении «Мой налог».

Желающие граждане должны оплатить минимальную сумму взносов за год стажа. Но важно учесть, что каждый год данная сумма варьируется и в текущем 2023 году сумма составляет - 42 878,88 руб.

Если сумма перечисленных за полный календарный год страховых взносов составила менее указанного размера, то страховой стаж считается пропорционально уплаченным страховым взносам.