Материнский капитал: упростят процесс продажи квартиры

Материнский капитал – это форма государственной поддержки, нацеленная на повышение рождаемости в России, благодаря которой семьи с 2007 года получают денежную выплату на детей.

Первоначально, на материнский капитал могли претендовать семьи, в которой родились вторые либо последующие дети. Однако, с 2020 года условия изменились и на данную поддержку со стороны государства, могли претендовать также семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок, но при условии наличия российского гражданства у ребенка. Сумма материнского капитала каждый год меняется, так как происходит ежегодная индексация. Помимо этого, происходят постоянные изменения в условиях использования маткапитала.

Большая часть российских семей используют средства материнского капитала для приобретения жилья, а также на образование детей. В Государственную думу внесен проект закона на рассмотрение, способствующий облегчить процесс продажи жилого имущества, купленного в ипотеку с помощью материнского капитала. Важно уточнить, что в настоящее время, в приобретенном жилье используя маткапитал, существует обязанность распределения долей по всем членам семьи.

Если законопроект будет принят, то появится возможность переноса обязательства о наделении долями на новую квартиру, но при условии, что приобретаемая квартира больше по площади и дороже по кадастровой стоимости. Помимо этого, совершеннолетние дети и супруги тех, кто получил сертификат, смогут вовсе отказаться от наделения их долями.