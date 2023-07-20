Платные цифровые подписки: новые правила

Исполнителей обяжут уведомлять за день о списании денежных средств за подписку

Для просмотров фильмов, видео, музыки, потребители, как правило, для удобства оформляют цифровые подписки, оплачивая услуги каждый месяц.

На практике компания обычно уведомляет лицо о наличии у него подписки и списании средств за нее. Однако потребители также сталкиваются с ситуацией, когда уведомлений о списании средств они не получают.

При использовании цифровых подписок могут возникать трудности с отслеживанием списания денежных средств за подписку, возможность отмены подписки после окончания пробного периода, автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения потребителя и другие. Также немаловажной проблемой является списание денежных средств с банковских счетов, которые были удалены клиентом с площадки в качестве средства платежа.

Закон предусматривает следующие нововведения:

- Компании (исполнители по абонентскому договору, предоставляющие доступ к фильмам, музыке и т.д.) обязаны за сутки до списания денежных средств оповестить клиента о предстоящем списании. А также информацию о том, как прекратить подписку. Если такого уведомления не будет компания обязана вернуть списанные денежные средства;

- Вне зависимости от даты отказа потребителя от подписки она действует до следующего периодического платежа;

- Списание денежных средств с карты, данные которой был удалены клиентом , недопустимо.