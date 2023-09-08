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Российские налоги
Полина Мостепан
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Быть или не быть: снижение налогов

Напомним, что совсем недавно были введены льготы по НДС для туроператоров внутреннего и выездного туризма, применимые к турам с начала июля 2023 года по июнь 2027 года.

Полина Мостепан
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Но этого оказалось мало, и основные представители туристической сферы России решили обратиться к правительству страны с просьбой расширить границы предоставляемой государственной поддержки по отношению к туроператорам.

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В обращении изложены следующие предложения самых заинтересованных регионов:

· освобождение от НДС иных услуг, оказываемых гостиницами

· освобождение гостиниц и других средств размещения от налога на прибыль и снижение ставки УСН с 6% до 2%

· снижение предельной ставки по имущественному налогу до 0,25% с 2,2, рассчитываемой от кадастровой стоимости площади номеров, умноженную на 2;

· уменьшение ставки страховых вносов для работников до 7,6 %, то есть также как для ИТ-компаний

Важно заметить, что в 2022 году уже были внесены изменения, освобождающие от НДС услуги мест общественного питания, и в том числе, ставка НДС 0% на услуги гостиничного размещения.

Безусловно, в случае рассмотрения и принятия вышеперечисленных предложений, значительно уменьшит налоговые затраты туристических компаний, а это, в свою очередь, благоприятно повлияет на развитие бизнеса в дальнейшем и, в целом, туристической отрасли страны

По материалам: Телеграм канала TaxPro

#НДС
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС