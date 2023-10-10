Аудит и бухгалтерская отчетность компаний в Канаде Материал редакции

Канада, расположенная в северной части Северной Америки, является одной из самых привлекательных стран для бизнеса и инвестиций. Страна занимает второе место в мире по площади и обладает разнообразными природными ресурсами, включая нефть, газ, леса и минералы, что делает ее привлекательной для инвестиций. Стабильность политической системы, прогрессивное налогообложение и надежная правовая система создают благоприятную атмосферу для ведения бизнеса. В данной статье будут рассмотрены правила и принципы ведения бухгалтерского учета и подачи отчетности, применяемые к компаниям, зарегистрированным в Канаде.

Общие требования к финансовой отчетности компаний в Канаде

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Налоговая система Канады подразделяется на несколько уровней: федеральный (государственный) уровень и провинциальный (местный). В соответствии с этим, на уровне провинции могут быть установлены дополнительные требования к составлению и подаче финансовой отчетности в государственные органы, а также требования к аудиту.

Финансовый период компании составляет 12 месяцев. Он может быть выбран компанией самостоятельно и не должен обязательно совпадать с календарным годом. Первый отчетный период может быть увеличен, но составлять не более 53 недель (371 день) от даты инкорпорации.

По общему принципу все компании, зарегистрированные в Канаде, обязаны составлять финансовую отчетность. Она должна быть представлена акционерам не позднее, чем за 21 день до ежегодного собрания акционеров.

В соответствии с отдельными правилами, закрепленными в Справочнике дипломированных профессиональных бухгалтеров Канады (CPA Canada Handbook – Accounting), компании, относящиеся к некоммерческим корпорациям (not-for-profit corporations), обязаны составлять финансовую отчетность по принципам бухгалтерского учета Канады (GAAP of Canada).

Однако с 2011 года в Канаде начался процесс постепенного введения международных стандартов финансовой отчетности - МСФО (IFRS). Так, публичные коммерческие корпорации составляют свою финансовую отчетность только в соответствии с данными принципами учета. Большинство частных компаний также имеют возможность перенять МСФО в качестве принципов составления и ведения бухгалтерского учета.

Независимо от принципов учета, описанных выше, финансовая отчетность компании должна состоять из следующих отчетов:

Баланс;

Отчет о прибылях и убытках;



Отчет о движении денежных средств;



Примечания к отчетности.



Каждая коммерческая корпорация должна ежегодно подавать годовой отчет (Annual return) в государственный орган - Corporations Canada.

Подача годового отчета позволяет избежать потенциального роспуска корпорации, так как годовой отчет служит подтверждением того, что компания продолжает деятельность и находится в хорошем состоянии. Также у компаний существует обязанность по хранению документов в течение 6 лет с даты окончания первого отчетного периода.

Для корпораций на федеральном уровне существует обязанность по предоставлению налоговой декларации в государственные органы в течение 6 месяцев с даты окончания отчетного периода.

Оплата налога должна быть произведена в течение 2 месяцев после окончания отчетного периода. Провинциями может быть установлен отдельный срок подачи, но, как правило, он соответствует срокам федерального уровня.

Обязательному аудиту подлежат некоммерческие корпорации, однако в некоторых случаях они могут быть освобождены. Кроме того, некоторые компании могут быть обязаны проводить аудит в соответствии с законодательством провинции или территории, в которой она зарегистрирована. Например, в Квебеке и Онтарио существуют требования к проведению аудита для определенных типов компаний.

Требования к аудитору в Канаде

Так как в Канаде обязательный аудит проводят в основном некоммерческие организации, для них существует обязанность по назначению аудитора на ежегодном собрании акционеров.

Так в соответствии с Актом для некоммерческих корпораций Канады (Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)) существуют определенные требования для аудитора. Он должен:

быть членом института или ассоциации бухгалтеров, учрежденной законодательным органом провинции или в соответствии с ним, иметь хорошую репутацию;

соответствовать требованиям законодательных актов провинции, связанных с выполнением профессиональных задач аудитора;



быть независимым от аудируемой корпорации, ее аффилированных лиц, директоров или любых других должностных лиц.



Требования к аудиту в Канаде

Как было сказано ранее, требования к проведению аудита относятся в основном к некоммерческим организациям. Они же в свою очередь имеют, по общему правилу, деление на компании, которые в отчетном периоде получают более 10 000 CAD дохода от государства в разной форме (soliciting corporations), и на те, которые получают менее 10 000 CAD (non-soliciting corporations). Для этих двух типов корпораций существуют определенные «уровни» представления финансовой информации.

В некоторых случаях аудитору достаточно не проводить аудит, а провести «ограниченную проверку» (review engagement). Различие заключается в уровне уверенности аудитора в соответствии финансовой отчетности основным принципам учета.

Требования для soliciting corporations

Валовый годовой доход Назначение аудитора Ограниченная проверка или аудит 50 000 CAD и < Назначение аудитора происходит посредством обычной резолюции на ежегодном собрании акционеров. Аудитор должен провести ограниченную проверку, но по решению акционеров может быть проведен аудит. От 50 000 CAD до 250 000 CAD Назначение аудитора происходит посредством обычной резолюции на каждом ежегодном собрании акционеров. Аудитор должен провести аудит, но по решению акционеров в специальной резолюции может быть проведена ограниченная проверка. 250 000 CAD 250 000 CAD Назначение аудитора происходит посредством обычной резолюции на каждом ежегодном собрании акционеров. Аудитор должен провести аудит. 1 000 000 CAD и < Назначение аудитора происходит посредством обычной резолюции на каждом ежегодном собрании акционеров. Аудитор должен провести ограниченную проверку, но по решению акционеров может быть проведен аудит. 1 000 000 CAD 1 000 000 CAD Назначение аудитора происходит посредством обычной резолюции на каждом ежегодном собрании акционеров. Аудитор должен провести аудит.

Требования к аудиту остальных организаций устанавливаются провинциями отдельно.

Консолидированная отчетность в Канаде

В Канаде компании, которые являются частью группы компаний, обязаны составлять консолидированную финансовую отчетность. Консолидированная отчетность представляет собой объединенную финансовую информацию всех компаний, входящих в группу.

Согласно Канадским стандартам бухгалтерского учета (GAAP of Canada) и международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) компании должны составлять консолидированную отчетность, если они контролируют другие компании или имеют значительное влияние на них.

Компании обязаны представлять финансовую информацию как объединенную по всей группе контролируемых компаний.

Это включает в себя

балансы,

отчеты о прибылях и убытках,

отчеты о движении денежных средств и

примечания к отчетности.

Также компаниям необходимо проводить аудит своей консолидированной отчетности, если в отношении компаний группы существует такая обязанность.

Штрафы за позднюю подачу финансовой отчетности в Канаде

Штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации, как основного необходимого документа для подачи: