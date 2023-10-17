Финансовая отчетность и аудит в Катаре Материал редакции

В след за Эмиратами мы продолжаем изучать страны ближнего востока. В статье ниже хотели бы рассмотреть вопросы подготовки отчетности и требования к аудиту компаний, зарегистрированных в Катаре. На сегодняшний день данная юрисдикция является довольно привлекательной с точки зрения низкой ставки корпоративного налога и отсутствия на текущий момент НДС.

Вне зависимости от законодательных требований, подготовка финансовой отчетности является необходимостью для правильного управления любой компанией. При этом в зависимости от страны законом устанавливаются различные критерии, при которых подготовка финансовой отчетности и проведение аудита становятся обязательными.

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В настоящий момент существует несколько режимов регулирования деятельности в Катаре.

Основные регуляторы Катара:

Государственная система (Министерство торговли и промышленности);

Катарский финансовый центр (QFC);



Управление свободных зон Катара (QFZA);



Главное налоговое управление (GTA).



Требования по подготовке и аудиту финансовой отчетности компаний, зарегистрированных в Свободных Экономических Зонах, зависят от правил, принятых в конкретной СЭЗ.

Прежде всего стоит отметить, что ведение и хранение бухгалтерских записей, в т.ч. хранение первичной документации, является обязательным для всех форм юридических лиц в Катаре и СЭЗ.

Местные (mainland) компании в Катаре

Каковы требования к бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и аудиту местных (mainland) компаний в Катаре?

Деятельность местных (mainland) компаний регулируется Законом о коммерческих компаниях №11 от 2018 года с поправками, установленными Законом №8 от 2021 года (The Qatari Companies Law no. 11 of 2015 as amended by law no. 8 of 2021; «Закон о Компаниях Катара») и Законом об иностранных инвестициях №1 от 2019 года (Foreign Investment Law no. 1 of 2019; «Закон об иностранных инвестициях Катара»).

Законодательство в части требований к отчетности местных компаний Катара очень схоже с законодательством ОАЭ.

Все местные компании обязаны готовить финансовую отчетность. Согласно статье 120 (для публичных компаний) и согласно статье 251 (для компаний с ограниченной ответственностью) Закона о Компаниях Катара, каждый финансовый год совет директоров должен подготовить баланс компании, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и примечания к отчетности вместе со сравнительным анализом. Компании также обязаны проводить аудит финансовой отчетности.

В соответствии со статьей 146 Закона о компаниях, учет осуществляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Каковы сроки подачи финансовой отчетности для местных (mainland) компаний в Катаре?

Отчетность и аудит публичных компаний должны быть подготовлены в течение трех месяцев после окончания финансового года для представления их на общем собрании акционеров, которое должно состояться в течение максимум четырех месяцев с даты окончания финансового года компании.

Компании с ограниченной ответственностью обязаны готовить отчетность в течение двух месяцев с даты окончания финансового года, и данный отчет должен быть представлен акционерам с предложением по распределению прибыли. В течение месяца после представления данных акционерам компания должна подготовить аудит финансовой отчетности и подать его в государственный регистрационный орган (Department).

Каков финансовый или фискальный период для местных (mainland) компаний в Катаре?

Как и во многих других юрисдикциях, финансовый период катарских компаний составляет 12 месяцев. Первый финансовый год должен быть не менее 6 и не более 18 месяцев с даты регистрации компании.

Фискальный период совпадает с календарным годом и налогоплательщик обязан ежегодно отчитываться по этому периоду, если не получено соответствующее разрешение на изменение данного периода, что фактически представляет собой исключительные случаи.

Обязательный резерв компании в Катаре

Законом о Компаниях Катара предусмотрено, что компании с ограниченной ответственностью обязаны формировать обязательный резерв.

Размер резерва составляет 10% от чистой прибыли.

Акционеры вправе принять решение о приостановке выделения резерва, когда размер обязательного резерва достигнет 50% стоимости уставного капитала компании.

Обязательный резерв покрывает убытки компании или может быть капитализирован по решению акционеров.

Финансовая отчетность и аудит для компаний в специальных экономических зонах Катара

Отдельно от общей государственной системы, которая устанавливает требования к ведению учета местных компаний, законодательно устанавливаются отдельные требования к ведению учета в СЭЗ, таких как Катарский финансовый центр (QFC) и Катарская свободная экономическая зона (QFZ).

Катарский финансовый центр (QFC)

Согласно статье 79 Закона о компаниях от 2005 года, каждая компания с ограниченной ответственностью должна вести надлежащий бухгалтерский учет в отношении всех сумм денежных средств, полученных и израсходованных компанией, всех продаж и покупок товаров и услуг и других операций, а также активов и обязательств компании.

Такие бухгалтерские записи должны быть достаточными, чтобы показать и объяснить все операции компании и должны быть такими, чтобы:

раскрывать с достаточной точностью финансовое положение компании в любое время и дать возможность директорам гарантировать, что отчетность, подготовленная компании, соответствует требованиям Закона о компаниях от 2005 года.



Хранение документов

Все бухгалтерские документы и записи должны храниться по месту нахождения офиса компании и должны быть доступны в любой момент для проверки.

Срок хранения бухгалтерских записей составляет 6 лет.

Отчетный период

Аналогично с местными компаниями, у компаний с ограниченной ответственностью из QFC первый отчетный период начинается с момента ее инкорпорации и составляет от 6 до 18 месяцев.

Последующий отчетный период составляет 12 месяцев с момента окончания предыдущего периода.

Требования к финансовой отчетности и сроки подачи

Финансовая отчетность должна быть подготовлена на английском языке, отражать правдивую и достоверную информацию о прибыли или убытках компании за рассматриваемый финансовый год и финансовом положении компании на конец такого финансового года.

В течение 4 месяцев после окончания финансового года отчетность за этот период должна быть:

подготовлена и одобрена директорами; проверена и представлена аудиторами компании (причем такое аудиторское заключение должно быть составлено на английском языке); и

представлена собранию акционеров вместе с копией аудиторского заключения.



В течение 21 дня после собрания акционеров отчетность вместе с аудиторским заключением должны быть поданы в регистрар компаний (CRO).

Катарская свободная экономическая зона (QFZ)

Требования к финансовой отчетности устанавливаются Законом об управлении компаниями от 2020 года.

Согласно статье 43 Закона от 2020 года, компании обязаны вести надлежащий бухгалтерский учет, а также хранить все бухгалтерские записи и первичные документы.

Финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Несмотря на разные подзаконные акты, срок предоставления финансовой отчетности совпадает что у местных компаний, что у компаний из QFC, что и у компаний из QFZ.

Финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением должны быть представлены на ежегодном собрании акционеров в течение 4 месяцев после окончания финансового года.