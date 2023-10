Все услуги по этой теме:

Деятельность местных (mainland) компаний регулируется Законом о коммерческих компаниях №11 от 2018 года с поправками, установленными Законом №8 от 2021 года (The Qatari Companies Law no. 11 of 2015 as amended by law no. 8 of 2021; «Закон о Компаниях Катара») и Законом об иностранных инвестициях №1 от 2019 года (Foreign Investment Law no. 1 of 2019; «Закон об иностранных инвестициях Катара»).