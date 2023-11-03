Налоговый режим острова Мадейры является, пожалуй, самым привлекательным в Европейском Союзе. С одной стороны – низкая ставка корпоративного налога, с другой стороны – полная прозрачность системы и полное одобрение Европейского Союза. В данной статье мы рассмотрим особенности налогового режима острова Мадейра, актуальные налоговые льготы, требования к налогоплательщикам и преимущества регистрации бизнеса на острове.
Необходимо начать с вопроса о том, что остров Мадейра принадлежит государству Португалия. Соответственно, все основные законы и правила находятся под контролем государства. Сам остров Мадейра находится на достаточно большом удалении от материковой части Португалии. Часть острова является, соответственно, особой международной экономической зоной. Изначально такое решение было принято для улучшения инвестиционного климата и привлечения дополнительных денежных средств с целью развития острова. Начиная с 2011 года ЕС настаивает на том, чтобы Португалия изменила условия по налогообложению на острове, но в силу того, что Португалия может потребовать от ЕС компенсировать потери от недополученной прибыли, давление на Португалию в этом отношении довольно умеренное. На данный момент налоговые ставки до 2027 года изменять не планируется.
Несмотря на то, что Португалия — это единое государство, никаких налогов платить в бюджет Португалии при регистрации фирмы на Мадейре не нужно. Также, полное отсутствие валютного контроля позволяет совершать ряд существенных операций практически с любыми государствами и в любой валюте.
Товары, которые произведены на острове, а также ввозимые товары на остров не облагаются налоговыми пошлинами, хотя, в ряде случаев, существуют ограничения по территориальной принадлежности комплектующих этих товаров, так ввозимое сырье не должно принадлежать изначально и быть произведено в странах ЕС.
В целом, в Португалии для всех компаний существует налог на прибыль, который составляет 21%.
Но, для компаний, которые зарегистрированы на Мадейре, ставка составляет 14,7%.
Более того, в отдельных случаях может быть использован льготный режим и тогда ставка составит всего 5%. Для этого необходима регистрация в MIBC (Международный Бизнес-Центр Мадейры).
Нерезиденты, корпоративные акционеры компаний Бизнес-центра, могут получать полную свободу от налогов. При этом они не должны являться резидентами тех юрисдикций, которые состоят в «черном списке» Португалии.
Другой случай освобождения от налогов на дивиденды — это владение корпоративными акционерами не менее 10% акций в течение года без прерывания этого срока.
Для того чтобы начать и развивать бизнес на Мадейре, необходимо:
Чтобы компания имела возможность пользоваться льготным режимом по налогам, она должна соблюдать следующее требования:
Вернемся к вопросу бизнес-центра, так как основные вопросы решаются именно там:
Тем не менее, в Мадейре есть и некоторые ограничения по льготам, это годовые пороги:
Прибыль и доход, а также расходы и убытки считаются полученными, если связаны с деятельностью, которая была осуществлена через экономическое присутствие на Мадейре. Это доказывается через предоставление свидетельства о проживании, выданного налоговым органом, консульством, либо иным органом, уполномоченным государственной власти. Такой документ должен быть оригинальным, либо заверенной копией.
Мадейра сегодня является одним из самых доступных, действенных инструментов по сравнению с другими оффшорными зонами.
Достаточно простые условия работы для получения прибыли любого уровня существенно повышают уровень привлекательности данной территории для инвесторов и предпринимателей.
К этому прилагаются еще и особые условия по пользованию и содержанию водного транспорта, таких как яхты, судна, транспортные суда, условия для экипажей.
Если яхта зафрахтована, то НДС подлежит возмещению.
Ситуация на Мадейре стабильна, все движения капитала прозрачны, стабильны и изменений в ближайшей перспективе на 4-5 лет не предвидится.
Еще интересным фактом является существование на острове «деревни цифровых кочевников». Это сделано для людей свободных профессий, в основном, IT профессии, которые желают работать онлайн из любой точки планеты. Для них налоги на доходы ограничиваются 20% против 48%.
Мадейра является очень гостеприимным и комфортным островом для бизнесменов. Главное не утратить доверие со стороны государственных органов и не лишиться лицензий и бизнеса раньше предполагаемого срока.
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