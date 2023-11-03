Международный бизнес-центр Мадейра: особенности налогового режима Материал редакции

Налоговый режим острова Мадейры является, пожалуй, самым привлекательным в Европейском Союзе. С одной стороны – низкая ставка корпоративного налога, с другой стороны – полная прозрачность системы и полное одобрение Европейского Союза. В данной статье мы рассмотрим особенности налогового режима острова Мадейра, актуальные налоговые льготы, требования к налогоплательщикам и преимущества регистрации бизнеса на острове.

Остров Мадейра как часть государства Португалия

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Необходимо начать с вопроса о том, что остров Мадейра принадлежит государству Португалия. Соответственно, все основные законы и правила находятся под контролем государства. Сам остров Мадейра находится на достаточно большом удалении от материковой части Португалии. Часть острова является, соответственно, особой международной экономической зоной. Изначально такое решение было принято для улучшения инвестиционного климата и привлечения дополнительных денежных средств с целью развития острова. Начиная с 2011 года ЕС настаивает на том, чтобы Португалия изменила условия по налогообложению на острове, но в силу того, что Португалия может потребовать от ЕС компенсировать потери от недополученной прибыли, давление на Португалию в этом отношении довольно умеренное. На данный момент налоговые ставки до 2027 года изменять не планируется.

Несмотря на то, что Португалия — это единое государство, никаких налогов платить в бюджет Португалии при регистрации фирмы на Мадейре не нужно. Также, полное отсутствие валютного контроля позволяет совершать ряд существенных операций практически с любыми государствами и в любой валюте.

Товары, которые произведены на острове, а также ввозимые товары на остров не облагаются налоговыми пошлинами, хотя, в ряде случаев, существуют ограничения по территориальной принадлежности комплектующих этих товаров, так ввозимое сырье не должно принадлежать изначально и быть произведено в странах ЕС.

Общий и льготный налоговые режимы на Мадейре

В целом, в Португалии для всех компаний существует налог на прибыль, который составляет 21%.

Но, для компаний, которые зарегистрированы на Мадейре, ставка составляет 14,7%.

Более того, в отдельных случаях может быть использован льготный режим и тогда ставка составит всего 5%. Для этого необходима регистрация в MIBC (Международный Бизнес-Центр Мадейры).

Нерезиденты, корпоративные акционеры компаний Бизнес-центра, могут получать полную свободу от налогов. При этом они не должны являться резидентами тех юрисдикций, которые состоят в «черном списке» Португалии.

Другой случай освобождения от налогов на дивиденды — это владение корпоративными акционерами не менее 10% акций в течение года без прерывания этого срока.

В Мадейре используется прогрессивная ставка налога и она зависит от уровня дохода резидентов и нерезидентов. Более того, у самой Португалии заключено 79 соглашений об избежании двойного налогообложения и 16 соглашений об обмене налоговой информацией. Валютный контроль в Португалии отсутствует полностью.

Требования к открытию бизнеса на Мадейре

Для того чтобы начать и развивать бизнес на Мадейре, необходимо:

иметь офис на территории острова,

официально иметь бухгалтера,

официально иметь директора-резидента,

создавать рабочие места.

Чтобы компания имела возможность пользоваться льготным режимом по налогам, она должна соблюдать следующее требования:

чтобы налог оставался в размере 5%, необходимо инвестирование в бизнес не менее 75 000 евро в год в течение первых двух лет с момента регистрации Компании. Это могут быть покупка техники, недвижимости, патентов, торговых марок и т.д.;

за первые полгода компания должна создать более 5 рабочих мест для того, чтобы сохранять льготные условия или

создать более шести рабочих мест в первые шесть месяцев своей хозяйственной деятельности без необходимости инвестировать.

Основные виды деятельности на Мадейре

Вернемся к вопросу бизнес-центра, так как основные вопросы решаются именно там:

Free Trade Zone – зона свободной торговли, которая, в большинстве случаев, относится к производству. International Services Centre – центр оказания услуг.

Offshore Financial Centre – финансовый оффшорный центр для финансовых компаний, в том числе банков и трастов.

Shipping Register – судоходный регистр.



Основные налоги на Мадейре

Корпоративный налог 5%. Лицензионный ежегодный сбор от 1 000 до 1500 евро. Регистрационный сбор 1 500 евро. Стандартная ставка НДС составляет 23% (13% и 6% пониженные ставки для определенных групп товаров и услуг). Социальные взносы по ставке 11% для работников и 23.5% для работодателей. Ежегодный налог на недвижимость:

0,8% в сельской местности;

от 0,3% до 0,45% в городах.

Льготы, которые существуют для бизнеса на Мадейре

Освобождение от налога на проценты по договорам займа с третьими лицами;

Освобождение от налога на дивиденды, которые выплачиваются нерезидентам;



Скидка не менее 80% при уплате гербового сбора, налогов при передаче прав собственности в муниципалитет, на недвижимость;



Отсутствие налога на передаваемый капитал, на прирост капитала, а также при выплате роялти;



Право пользоваться льготами, предусмотренными соглашениями об избежании двойного налогообложения с Португалией;



Использование всех преимуществ ЕС.



Ограничения по налогам для бизнеса на Мадейре

Тем не менее, в Мадейре есть и некоторые ограничения по льготам, это годовые пороги:

15,1% от оборота, полученного на острове;

20,1% валовой добавленной стоимости, созданной на острове;



30,1% затрат на рабочую силу.



Прибыль и доход, а также расходы и убытки считаются полученными, если связаны с деятельностью, которая была осуществлена через экономическое присутствие на Мадейре. Это доказывается через предоставление свидетельства о проживании, выданного налоговым органом, консульством, либо иным органом, уполномоченным государственной власти. Такой документ должен быть оригинальным, либо заверенной копией.

Преимущества регистрации бизнеса на Мадейре

Мадейра сегодня является одним из самых доступных, действенных инструментов по сравнению с другими оффшорными зонами.

Мадейра полностью интегрирована в правовые системы Португалии и ЕС Низкая ставка корпоративного налога Низкая ставка НДС Возможность получения налогового номера плательщика НДС в ЕС Применяется Директива о материнской/дочерней компании, освобождающая от налогообложения доходы, полученные от дочерней компании из ЕС Полное освобождение от налога на прирост капитала по всему миру Доступ к португальской сети соглашений об избежании двойного налогообложения Освобождение от налогов на дивиденды, при условии владения корпоративными акционерами не менее 10% акций в течении года без прерывания этого срока.

Достаточно простые условия работы для получения прибыли любого уровня существенно повышают уровень привлекательности данной территории для инвесторов и предпринимателей.

К этому прилагаются еще и особые условия по пользованию и содержанию водного транспорта, таких как яхты, судна, транспортные суда, условия для экипажей.

В качестве примера можно привести то, что достаточным условием является наличие капитана и 50% экипажа, принадлежащего к европейцам или гражданам португалоговорящих стран. Это позволяет не только пользоваться определенными условиями Мадейры, но и без ограничений использовать навигацию в воды ЕС.

Если яхта зафрахтована, то НДС подлежит возмещению.

Ситуация на Мадейре стабильна, все движения капитала прозрачны, стабильны и изменений в ближайшей перспективе на 4-5 лет не предвидится.

Специальные условия для «цифровых кочевников» на Мадейре

Еще интересным фактом является существование на острове «деревни цифровых кочевников». Это сделано для людей свободных профессий, в основном, IT профессии, которые желают работать онлайн из любой точки планеты. Для них налоги на доходы ограничиваются 20% против 48%.