Сингапур обязуется внедрить систему отчетности по криптоактивам

Налоговое управление Сингапура объявило о готовности страны внедрить систему отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF) в 2027 году.

Сингапур присоединяется к 47 другим юрисдикциям, чтобы в 2027 году начать автоматическую отчетность по криптоактивам на основе согласованной на международном уровне Системы отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF). Совместное заявление Сингапура и 47 юрисдикций, выразивших совместное намерение работать над достижением этой цели, приведено в Приложении A.

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Сингапур принимал активное участие в разработке CARF в ОЭСР. Система отчетности по криптоактивам, опубликованная в июне 2023 года, предусматривает автоматический обмен релевантной налоговой информацией о криптоактивах и направлена на решение проблемы быстрого роста рынка криптоактивов и обеспечение того, чтобы недавние достижения в области глобальной налоговой прозрачности не были постепенно сведены на нет.

Сингапур придерживается согласованных на международном уровне стандартов обмена информацией (EOI) для обеспечения налоговой прозрачности. Он является членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения (Глобальный форум), многостороннего органа по эффективному внедрению согласованных на международном уровне стандартов налоговой прозрачности. Одобрение Сингапуром Совместного заявления CARF демонстрирует приверженность юрисдикции международным усилиям по обеспечению налоговой прозрачности и укрепляет ее репутацию надежного и ответственного финансового центра. IRAS будет сотрудничать с промышленными кругами для обеспечения руководства по внедрению CARF в Сингапуре.