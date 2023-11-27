Новые требования к рекламе

ФАС утвердила руководство по их соблюдению

В целях предотвращения нарушения рекламодателями положений федерального закона, ФАС разъяснила некоторые требования.

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Руководство закрепляет случаи, когда размещенная информация не будет считаться рекламой:

1. Выдача сотруднику компании одежды, кружек или канцелярии с логотипом компании, если такая продукция используется им при осуществлении своей работы. Таким образом, компания, посредством выдачи таких товаров, обеспечивает организацию работы юрлица.

При этом если эта продукция предоставляется не сотрудникам, а контрагентам, такие действия могут быть признаны рекламой.

2. Сведения, размещенные на бокалах, скатертях, пепельницах, салфетках холодильниках и т.п., используемые в местах продажи товаров, если это связано с его оформлением.

ФАС также отграничил рекламу от сообщений, направленных операторами связи.

ФАС указывает, что в рамках договора, заключаемого между оператором связи и абонентом, выделяются услуги, которые будут «базовыми». К таким услугам можно отнести интернет, SMS, минуты связи и т.д. Соответственно, уведомление абонента посредством SMS о том, что условия исполнения или оплаты «базовых» услуг поменялись, рекламой не считаются.