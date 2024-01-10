Финансовая отчетность и аудит в Саудовской Аравии Материал редакции

Углубляясь в тему подготовки и аудита финансовой отчетности в странах Персидского залива, рассмотрим такую страну как Королевство Саудовская Аравия. Саудовская Аравия – один из наиболее перспективных рынков на Ближнем Востоке. Темп роста ВВП Саудовской Аравии в 2022 году был самым высоким среди стран Большой двадцатки (8,7%). В стране отсутствует подоходный налог, что вместе с высоким уровнем жизни делает ее привлекательной для экспатов. Сейчас страна стала достаточно открытой для иностранцев, но процесс открытия и ведения бизнеса в ней имеет определенные особенности, в том числе в части подготовки и аудита финансовой отчетности.

Каковы общие требования к подготовке и аудиту финансовой отчетности в Саудовской Аравии?

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Общие требования к подготовке и аудиту финансовой отчетности установлены в Законе о компаниях. Глава 2 «Финансы компании» Закона о компаниях определяет продолжительность финансового периода, требования к ведению бухгалтерского учета и подготовке финансовой отчетности, а также устанавливает обязанности аудитора, требования к проведению аудита, процессу назначения и отстранения аудитора.

Какова продолжительность финансового периода компании в Саудовской Аравии?

В Саудовской Аравии, как и в большинстве стран, продолжительность финансового периода должна составлять 12 месяцев, что отдельно прописывается в уставе компании. Причем финансовый год необязательно должен быть равен календарному.

Есть ли исключения в отношении первого финансовой периода компании в Саудовской Аравии?

Продолжительность первого финансового периода компании может быть увеличена до 18 месяцев (но не менее 6 месяцев).

Практика увеличения продолжительности первого финансового периода является достаточно распространенной и существует, например, в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Таким образом, если компания была инкорпорирована 4 сентября 2023 года, ее первый финансовый период может продолжаться 16 месяцев и первой отчетной датой будет 31.12.2024.

На выбор продолжительности первого финансового периода могут влиять разные факторы. Например, если речь идет о группе компаний, то можно ориентироваться на отчетную дату материнской компании.

Какие требования установлены в отношении подготовки и хранения бухгалтерских записей и финансовой отчетности?

Статья 17 «Бухгалтерские записи и финансовая отчетность» устанавливает, в частности, требование к ведению бухгалтерского учета и хранению первичных документов, относящихся к деятельности компании. Учетные регистры и первичные документы должны храниться по адресу регистрации компании или в любом другом месте, установленном решением совета директоров.

Финансовая отчетность готовится ежегодно в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Саудовской Аравии (SAAS, Saudi Arabian Accounting Standards).

Срок подготовки финансовой отчетности – 6 месяцев с даты окончания отчетного периода. Если финансовый год компании совладает с календарным, то дедлайн по подготовке финансовой отчетности – 30 июня года, следующего за отчетным.

Применимы ли Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, IFRS)?

Ключевым в части изменений в области подготовки финансовой отчетности стал 2022 год. В июне 2022 года организацией сертифицированных бухгалтеров Саудовской Аравии (Saudi Organization for Certified Public Accountants, SOCPA) были выпущены стандарты бухгалтерского учета Саудовской Аравии, которые основаны на МСФО. Сближение национальных стандартов с международными позволит повысить качество подготовки финансовой отчетности компаний Саудовской Аравии и упростит инвесторам процесс анализа отчетности и сравнения компаний на разных рынках.

Применение SAAS стало обязательным для всех публичных компаний в стране, начиная с 1 января 2023 года.

Необходимо отметить, что национальные стандарты хотя и базируются на МСФО, но не дублируют их полностью. Так SAAS включают положения, не покрываемые МСФО, например, закят (обязательный ежегодный налог в исламском праве). Таким образом, национальные стандарты отражают уникальные аспекты ведения бизнеса в Саудовской Аравии и в то же время призваны повысить транспарентность финансовой информации для принятия инвесторами решений на ее основе. отвечает Мария Зарицкая

В каких случаях необходимо проводить аудит финансовой отчетности и какие компании Саудовской Аравии освобождены от аудита?

Статья 18 Закона о компаниях устанавливает требование по проведению аудита финансовой отчетности. При этом микро и малые компании освобождены от проведения аудита, за исключением следующих случаев:

уставом компании определено иное (есть положение о назначении аудитора);

компания является публичной (ее акции обращаются на бирже);



компания выпускает долговые инструменты, сукук, привилегированные и погашаемые акции;



требование по аудиту установлено иным законом, распространяющимся на компанию;



компания является иностранной;



компания является материнской или дочерней (входит в группу компаний).



Для получения освобождения от проведения аудита компания должна подпадать под определение «микро» или «малая» в течение первого финансового периода или двух последовательных отчетных периодов.

Необходимо отметить, что аудит может быть инициирован акционером (акционерами), которому принадлежит как минимум 10% голосующих акций.

В случае полных товариществ аудит необязателен, за исключением трех случаев:

все партнеры – компании любой организационно-правовой формы, кроме полных партнерств; все партнеры – полные партнерства, партнерами которых являются компании;

уставом предусмотрено проведение аудита.



Какие компании относятся к микро и малым компаниям в Саудовской Аравии?

К микро и малым компаниям относятся компании, которые соответствуют следующим критериям:

годовая выручка менее 10 млн саудовских риал;

величина активов (валюта баланса) не более 10 млн саудовских риал;



количество сотрудников не превышает 49 человек.

