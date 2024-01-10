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Мария Зарицкая
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Финансовая отчетность и аудит в Саудовской АравииМатериал редакции

Углубляясь в тему подготовки и аудита финансовой отчетности в странах Персидского залива, рассмотрим такую страну как Королевство Саудовская Аравия. Саудовская Аравия – один из наиболее перспективных рынков на Ближнем Востоке. Темп роста ВВП Саудовской Аравии в 2022 году был самым высоким среди стран Большой двадцатки (8,7%). В стране отсутствует подоходный налог, что вместе с высоким уровнем жизни делает ее привлекательной для экспатов. Сейчас страна стала достаточно открытой для иностранцев, но процесс открытия и ведения бизнеса в ней имеет определенные особенности, в том числе в части подготовки и аудита финансовой отчетности.

Мария Зарицкая

Содержание

  1. Каковы общие требования к подготовке и аудиту финансовой отчетности в Саудовской Аравии?
    1. Какова продолжительность финансового периода компании в Саудовской Аравии?
      1. Есть ли исключения в отношении первого финансовой периода компании в Саудовской Аравии?
        1. Какие требования установлены в отношении подготовки и хранения бухгалтерских записей и финансовой отчетности?
          1. Применимы ли Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, IFRS)?
            1. В каких случаях необходимо проводить аудит финансовой отчетности и какие компании Саудовской Аравии освобождены от аудита?
              1. Какие компании относятся к микро и малым компаниям в Саудовской Аравии?
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                Каковы общие требования к подготовке и аудиту финансовой отчетности в Саудовской Аравии?

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                Общие требования к подготовке и аудиту финансовой отчетности установлены в Законе о компаниях. Глава 2 «Финансы компании» Закона о компаниях определяет продолжительность финансового периода, требования к ведению бухгалтерского учета и подготовке финансовой отчетности, а также устанавливает обязанности аудитора, требования к проведению аудита, процессу назначения и отстранения аудитора.

                Какова продолжительность финансового периода компании в Саудовской Аравии?

                В Саудовской Аравии, как и в большинстве стран, продолжительность финансового периода должна составлять 12 месяцев, что отдельно прописывается в уставе компании. Причем финансовый год необязательно должен быть равен календарному.

                Есть ли исключения в отношении первого финансовой периода компании в Саудовской Аравии?

                Продолжительность первого финансового периода компании может быть увеличена до 18 месяцев (но не менее 6 месяцев).

                Практика увеличения продолжительности первого финансового периода является достаточно распространенной и существует, например, в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Таким образом, если компания была инкорпорирована 4 сентября 2023 года, ее первый финансовый период может продолжаться 16 месяцев и первой отчетной датой будет 31.12.2024.

                На выбор продолжительности первого финансового периода могут влиять разные факторы. Например, если речь идет о группе компаний, то можно ориентироваться на отчетную дату материнской компании.

                Какие требования установлены в отношении подготовки и хранения бухгалтерских записей и финансовой отчетности?

                Статья 17 «Бухгалтерские записи и финансовая отчетность» устанавливает, в частности, требование к ведению бухгалтерского учета и хранению первичных документов, относящихся к деятельности компании. Учетные регистры и первичные документы должны храниться по адресу регистрации компании или в любом другом месте, установленном решением совета директоров.

                Финансовая отчетность готовится ежегодно в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Саудовской Аравии (SAAS, Saudi Arabian Accounting Standards).

                Срок подготовки финансовой отчетности – 6 месяцев с даты окончания отчетного периода. Если финансовый год компании совладает с календарным, то дедлайн по подготовке финансовой отчетности – 30 июня года, следующего за отчетным.

                Применимы ли Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, IFRS)?

                Ключевым в части изменений в области подготовки финансовой отчетности стал 2022 год. В июне 2022 года организацией сертифицированных бухгалтеров Саудовской Аравии (Saudi Organization for Certified Public Accountants, SOCPA) были выпущены стандарты бухгалтерского учета Саудовской Аравии, которые основаны на МСФО. Сближение национальных стандартов с международными позволит повысить качество подготовки финансовой отчетности компаний Саудовской Аравии и упростит инвесторам процесс анализа отчетности и сравнения компаний на разных рынках.

                Применение SAAS стало обязательным для всех публичных компаний в стране, начиная с 1 января 2023 года.

                Необходимо отметить, что национальные стандарты хотя и базируются на МСФО, но не дублируют их полностью. Так SAAS включают положения, не покрываемые МСФО, например, закят (обязательный ежегодный налог в исламском праве). Таким образом, национальные стандарты отражают уникальные аспекты ведения бизнеса в Саудовской Аравии и в то же время призваны повысить транспарентность финансовой информации для принятия инвесторами решений на ее основе.
                Мария Зарицкая
                отвечает Мария Зарицкая

                В каких случаях необходимо проводить аудит финансовой отчетности и какие компании Саудовской Аравии освобождены от аудита?

                Статья 18 Закона о компаниях устанавливает требование по проведению аудита финансовой отчетности. При этом микро и малые компании освобождены от проведения аудита, за исключением следующих случаев:

                • уставом компании определено иное (есть положение о назначении аудитора);
                • компания является публичной (ее акции обращаются на бирже);
                • компания выпускает долговые инструменты, сукук, привилегированные и погашаемые акции;
                • требование по аудиту установлено иным законом, распространяющимся на компанию;
                • компания является иностранной;
                • компания является материнской или дочерней (входит в группу компаний).

                Для получения освобождения от проведения аудита компания должна подпадать под определение «микро» или «малая» в течение первого финансового периода или двух последовательных отчетных периодов.

                Необходимо отметить, что аудит может быть инициирован акционером (акционерами), которому принадлежит как минимум 10% голосующих акций.

                В случае полных товариществ аудит необязателен, за исключением трех случаев:

                1. все партнеры – компании любой организационно-правовой формы, кроме полных партнерств;
                2. все партнеры – полные партнерства, партнерами которых являются компании;
                3. уставом предусмотрено проведение аудита.

                Какие компании относятся к микро и малым компаниям в Саудовской Аравии?

                К микро и малым компаниям относятся компании, которые соответствуют следующим критериям:

                • годовая выручка менее 10 млн саудовских риал;
                • величина активов (валюта баланса) не более 10 млн саудовских риал;
                • количество сотрудников не превышает 49 человек.

                Полезные ссылки:

                No audit for Saudi firms with revenues under $2.7m. Arab News
                GDP growth - Saudi Arabia. The World Bank
                Налогообложение физических лиц в Саудовской Аравии и Катаре | GSL

                публикация Налогообложение физических лиц в Саудовской Аравии и Катаре

                gsl.org
                #аудит#Материал редакции#Саудовская Аравия#финансовая отчетность
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                Мария Зарицкая (подробнее)
                Автор статьи
                +7 495 234 38 33
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                Мария Зарицкая (подробнее)
                Автор статьи
                +7 495 234 38 33
                Задать вопрос
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