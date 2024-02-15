Безналоговая передача активов КИК

В конце прошлого года в Государственную Думу был представлен законопроект, продлевающий на 2024 год льготу по безналоговому приобретению физическими лицами имущества от контролируемых иностранных компаний (КИК).

Важно напомнить, что в 2022 году была введена льгота, способствующая "раскладке" иностранных структур и перемещению активов на физических лиц. Так, согласно пункту 60.2 статьи 217 Налогового Кодекса РФ, физическое лицо имеет возможность без уплаты НДФЛ получить от своей КИК имущество (права на имущество), при условии:

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• указанное имущество (права на имущество) находилось в собственности КИК на 1 марта 2022 года,

• получающее лицо было контролирующим по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Важно отметить, что данная льгота не только позволяет получить имущество без уплаты НДФЛ, но и формирует налоговую базу для будущей продажи такого имущества.

Данная льгота была внедрена для 2022 года, затем её продлили на 2023 год и, в случае принятии соответствующего законопроекта, то освобождение от налогообложения будет действовать и в 2024 году.