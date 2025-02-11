Великобритания приостановила действие налоговых соглашений с Россией и Беларусью

Великобритания приостановила применение своих конвенций об избежании двойного налогообложения с Россией и Беларусью.

Россия уже приостановила действие практически всех существенных положений конвенции об избежании двойного налогообложения с Великобританией, наряду со многими другими так называемыми «недружественными» странами, в августе 2023 года. Беларусь последовала ее примеру в марте 2024 года. В число затронутых соглашений вошли договоры с Австралией, Канадой, странами-членами ЕС, Японией, Мальтой, Новой Зеландией, Сингапуром, Южной Кореей, Швейцарией, Великобританией и США.

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Единственным положением, действие которого не было полностью приостановлено, стало положение об устранении двойного налогообложения. Формулировка российской конвенции была составлена таким образом, чтобы обложить более высокими налогами внутренние доходы резидентов других государств, но в то же время избежать двойного налогообложения российских резидентов.

В то время Великобритания не сразу согласилась с приостановкой. Она призвала обе страны отменить свои решения, заявила, что рассматривает односторонние действия «со всей серьезностью» и считает, что соглашение остается в силе.

В настоящее время правительство выпустило законодательные акты, изменяющие эту позицию и уведомляющие Россию и Беларусь о своих намерениях. Соглашения утратят силу с 6 апреля 2025 года в отношении подоходного налога и налога на прирост капитала и с 1 апреля 2025 года в отношении корпоративного налога.

«Внутреннее налоговое законодательство будет применяться без ссылки на договор с этого времени [и] условия соглашения будут продолжать применяться в отношении более ранних периодов», - заявили в HMRC. «Если Россия [или Беларусь] вернется к соблюдению своих обязательств по договору, можно будет принять новое законодательство, чтобы вновь придать соглашению силу в законодательстве Великобритании».