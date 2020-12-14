Зачем и где открывать компанию и банковский счет за рубежом – как оценить шансы на их успешное открытие.
Компания и банковский счет в одной стране за рубежом: как оценить шансы на их успешное открытие? В последнее время бизнес все чаще стремится зарегистрировать компанию с последующим открытием на нее счета в той же стране. Регистрация компании и открытие счета в той же стране имеет ряд преимуществ и свои особенности.
Надо отдать должное бизнесменам: зачастую прозорливые предприниматели заранее или параллельно с выбором юрисдикции для новой компании задумываются о возможностях подбора и банковского счета, иными словами, планируют проект под ключ.
Компания не ограничена в выборе банков страной регистрации и может открыть себе счет в любой стране.
Почему же бизнесмены хотят (или вынуждены) добиться совпадения страны регистрации юридического лица и банковского счета?
На наш взгляд, можно выделить несколько причин:
Если возникает необходимость связки «компания и счет в одной стране», в первую очередь, следует начинать со второй части – т.е. оценить шансы на открытие счета в стране регистрации компании.
В связи с этим стоит отметить актуальные и важные моменты, которые следует учесть при открытии корпоративного счета в популярных юрисдикциях (прим. автора: популярными с точки зрения востребованности у клиентов, привлекательного и развитого корпоративного и налогового законодательства, и/или с точки зрения качества услуг банковского сектора).
По опыту работы с различными компаниями и банками, полагаем, что с учетом разной степени сложности и стоимости реализации запроса бизнеса на «компания + счет в одной стране», интерес могут представлять следующие юрисдикции:
Европа
Азия
Оффшоры
Определенные сложности представляют собой оффшорные страны и территории – об этом далее.
Банки этой страны всегда пользовались спросом и популярностью ввиду доступности и привлекательности самого Кипра ввиду:
Надо отметить, что эта тенденция сохраняется и по сей день, несмотря на темные страницы в недавнем прошлом банковского сектора Кипра.
Однако ложку дегтя добавил и тот факт, что со 2 ноября 2018 года банки Кипра стали связаны положениями нового циркуляра Центрального банка и теперь запрашивают помимо стандартного пакета документов на компанию:
а) подтверждение существенной экономической деятельности и
б) подтверждение физического присутствия в стране регистрации.
В случае отсутствия таких документов банки расценивают компанию как т.н. компанию-оболочку (Shell Company) и не могут вести с ней сотрудничество. Если с пунктом (а) для кипрской компании сложностей нет, поскольку по закону каждая местная компания должна готовить и подавать ежегодную аудированную отчетность, то второй пункт может вызвать сложности. Чтобы доказать реальность бизнеса, необходимо организовать присутствие (economic substance) в стране регистрации – офис и сотрудники. Такие существенные расходы на создание присутствия на Кипре часто не закладывают в бюджет проекта, тем не менее, если есть желание обосноваться в стране, то приходится приспосабливаться к новым реалиям.
При этом считается, что, если компания создается с целью владения акциями другого хозяйствующего субъекта, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность, она ведет существенную экономическую деятельность, поэтому подпадает под исключение действия пункта (б), и наличие офиса для кипрской компании не является обязательным. Однако практика показывает, что на операционную (дочернюю) компанию банк все же попросит и отчетность, и подтверждение присутствия в стране ведения деятельности.
Кипрские банки – все еще доступный вариант для реализации задачи открытия банковского счета на местную компанию. Для торговых компаний необходимо будет арендовать офис и нанять сотрудников, для холдинговых – необходимо подтвердить присутствие для дочерней компании.
Про эту страну можно сказать: «Если вы хотите открыть счет в венгерском банке, нужно зарегистрировать местную компанию». Но и в обратной последовательности, поменяв местами условие и диспозицию, утверждение будет также верным.
Банки этой страны открыты к сотрудничеству с местными юридическими лицами. К слову, они работают и с иностранными компаниями, но, во-первых, только при наличии налогового номера у компании (то есть оффшорные компании исключаются) и, во-вторых, в случае доказанности связи бизнеса с Венгрией (венгерские контрагенты, местный директор или др.).
Для компании с местным директором (гражданство и адрес проживания в Венгрии) счет открыть будет гораздо легче и быстрее, поскольку директор сможет оперативно подписать формы в отделении банка.
Из плюсов можно обозначить сроки открытия. Как показывает опыт, рекордно быстрое открытие счета в Венгрии может быть осуществлено за неделю.
Наиболее популярными и распространёнными формами являются Компания с ограниченной ответственностью (SRL) и Акционерное общество (SA). Крайне привлекательна эта юрисдикция для небольших компаний - налоговая ставка в 3% при прибыли не выше 1 000 000 EUR в год – это практически оффшорные условия для начинающего проекта в европейской юрисдикции. Ведение бизнеса в Румынии имеет также ряд других преимуществ.
Открытие счета в местном банке обречено на успех в случае, если компанией управляет директор – резидент Румынии, а также арендован офис (это обязательное требование для регистрации всех румынских компаний).
Документы, которые необходимо предоставить при открытии банковского счета в Румынии, могут отличаться от одного коммерческого банка к другому. Как правило, при обращении за открытием румынского банковского счета в местном банке для юридического лица необходимо предоставить следующие документы: копии паспортов/удостоверений личности администраторов (директоров) и акционеров, копию устава румынской компании, копию свидетельства о регистрации, выданного румынским торговым регистром, выписку из торгового регистра (не старше 7 дней) и образцы подписей.
Счет в местном банке требуется и для внесения необходимого минимального уставного капитала, который может варьироваться в зависимости от юридического лица, выбранного для регистрации. Это один из основных этапов регистрации компании, который должен быть завершен при открытии местной компании. После успешной регистрации компании временный счет будет преобразован в постоянный банковский счет, а представители компании получат реквизиты счет и доступ к продуктам банка, которые могут быть использованы после того, как счет стал активным (например, интернет-банкинг).
Лихтенштейн является одной из самых маленьких стран в Европе и мире. Несмотря на это, экономика и финансовый сектор не уступают в уровне их развития другим европейским государствам.
Банкам этой страны «по вкусу» прежде всего сберегательные, инвестиционные счета, но допустимы и расчетно-сберегательные.
Финансовые учреждения этой страны готовы слушать и слышать: если бизнес прозрачный, с документами все в порядке, и потенциально часть прибыли клиент будет инвестировать в банковские продукты, то успех при открытии счета обеспечен.
Однако последние нововведения, которые коснулись банков в прошлом году, делают проект «компания и счет в Лихтенштейне» более дорогостоящим.
С 1 июля 2019 года, после пересмотра статьи уголовного закона об отмывании денежных средств, активные компании (услуги, производство, торговля и т.д.) без физического присутствия в стране регистрации рассматриваются как один из показателей оптимизации налогообложения и, следовательно, потенциально считаются связанными с налоговым мошенничеством. Поэтому активные компании – владельцы счетов или претенденты на открытие счета должны документально подтвердить:
Вышесказанное подтверждается путем представления трудовых договоров, договоров аренды, коммунальных счетов, финансовых отчетов, отражающих заработную плату, страховые платежи, арендные расходы.
Предоставление этих документов не гарантирует выполнения требований – банк может запросить подтверждения в большем или меньшем объеме.
Еще одно нововведение заключается в том, что компании, классифицированные как активные в соответствии с CRS (ANFEs), без достаточных доказательств их статуса могут быть временно отнесены банком к пассивным нефинансовым организациям (PNFEs) до момента получения необходимых документов. Следовательно, банки будут осуществлять по таким организациям выгрузку данных о бенефициарах в рамках автоматического обмена между странами.
Таким образом, чтобы открыть корпоративный счет на активную компанию в Лихтенштейне, нужно заранее подумать над созданием реального присутствия в этой стране. При этом формально к этому вопросу подойти не получится, поскольку банк нужно будет убедить в выполнении этого требования, предоставив максимально возможный пакет документов.
Наиболее популярной и распространённой формой является компания с ограниченной ответственностью (company limited by shares).
Преимущества юрисдикции:
Для открытия счета в местном банке потребуется арендовать офисное помещение и нанять хотя бы одного местного сотрудника (гражданство Англии либо вид на жительство). Такое требование на сегодняшний день уже не новость, поскольку многие европейские банки меняют политику и выстраивают сотрудничество только с компаниями, у которых есть реальное присутствие в стране регистрации (например, швейцарский CIM Bank).
Английские банки – задача не из простых, однако в нашей практике было немало успешных реализаций. К примеру, в 2003 году мы пробовали открыть счет для одной из компаний группы GSL и прошли около 40 банков. В итоге счет был открыт в отделении HSBC в Лондоне и до сих пор активно используется (!). Нужно отметить одну особенность английских банков – не удивляйтесь, если банкир будет периодически навещать вас: приходить в арендуемый офис, чтобы познакомиться лично или проверить функционирование офиса.
Среди плюсов ведения бизнеса в Швейцарии можно назвать:
Этим и обусловлена высокая стоимость регистрации компании в Швейцарии и ее дальнейшего обслуживания.
Швейцария – идеальная страна для открытия счета после регис рации юридического лица. Любой швейцарский банк будет готов рассмотреть швейцарскую компанию, важно будет рассказать о деятельности, показать значительные обороты, крупных контрагентов и желание оставлять на счету часть прибыли.
Во время инкорпорации и внесения уставного капитала специально для этого будет открыт технический счет для внесения уставного капитала. Далее этот счет можно оставить и перевести его в активный расчетный. Для этого необходимо будет уведомить банк о таком желании и успешно пройти требующуюся KYC проверку.
Компания и счет в ОАЭ – идеальная история, поскольку местные банки заточены именно на локальный бизнес.
Из семи банков, которые ведут активное сотрудничество с нами, только один потенциально рассматривает нерезидентные компании. Большинство же открывает счета только на юридические лица, зарегистрированные в ОАЭ, а среди них преимущество отдается оншорным компаниям (Free Zone Companies), зарегистрированным в свободных экономических зонах (СЭЗ).
Оншорные компании по закону обязаны арендовать офисное пространство на территории СЭЗ. Требования к размеру помещения и инфраструктуре устанавливаются каждой СЭЗ отдельно. Также и банки при открытии счета просят предоставить подтверждающие документы на офис. Разнокалиберность вариантов – от виртуального офиса до реальных и оборудованных помещений. Фото последних сотрудник банка вправе попросить показать, а также воочию убедиться в наличии офиса и соответствии фотографиям, приехав по адресу арендованного помещения.
Все местные банки хотят видеть связь со страной не только у организации, но и у владельца компании. На бенефициара требуется виза резидента (владение оншорной компанией является основанием для ее получения), и/или договор аренды по месту проживания в ОАЭ, и/или счет за коммунальные услуги, и прочие доказательства пребывания и проживания владельца компании в стране.
Компания со счетом в ОАЭ прежде всего подходит для тех клиентов, кто уже проживает в Эмиратах или планирует переехать в эту страну. Процессы приобретения компании, получения визы, открытия банковского счета рекомендуется проводить параллельно.
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Гонконг является страной со свободной экономикой и торговлей. Кажется, что банковские услуги также должны быть свободно доступны. Однако финансовые учреждения этой страны, согласно мировым тенденциям, сейчас не на шутку обеспокоены вопросами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В основном по этой причине открытие банковского счета в Гонконге для компаний, не ведущих деятельность на территории страны, а также с иностранным элементом, сопряжено с определенными трудностями. Под иностранной составляющей имеется в виду, что конечный владелец компании – нерезидент Гонконга.
Некоторые из проблем открытия счета заключаются в следующем:
Распространено мнение о том, что гражданам России и стран СНГ в большей степени местные банки склонны отказывать в своих услугах. В этом есть доля правды, однако не все так однозначно.
Проблематика отказов местных банков состоит, во-первых, в том, что причина отказа обычно покрыта мраком – банки не дают клиентам комментариев в этой части. Поэтому установить достоверно, что отказ произошел именно из-за российского бенефициара, невозможно: допустимы разные причины. Во-вторых, банки (и не только гонконгские) вынуждены считаться с санкционными списками США. Если прямо или косвенно есть риск «прикосновения» к компаниям или гражданам под санкциями, банк лучше перестрахуется и не будет обслуживать такого клиента, независимо от его гражданства и резидентности. Тем не менее, на практике немало успешных кейсов открытых и, что немаловажно, до сих пор функционирующих гонконгских счетов, держателями которых являются компании с нашими соотечественниками в структуре владения.
При желании повторить успех рекомендуется тщательно подойти к подготовке документов и самопрезентации, а именно:
Всё перечисленное, безусловно, нужно подтвердить документально.
Преимущества банков Гонконга. Подробное описание этапов работы по открытию счета. Общие требования банков Гонконга к документам и информации. Перечень банков, в которых возможно открыть счет. Услуги, которые предоставляет GSL и их стоимость.3 030 USD
Самой популярной формой ведения бизнеса для иностранных предпринимателей является частная компания с ограниченной ответственностью (private limited company).
Частная компания может так же приобрести статус Освобожденной частной компании (Exempt Private Company). Основная особенность Exempt Private Company состоит в том, что такая компания освобождена от обязанности назначать аудитора и подавать аудируемую отчетность. Компания получает статус Exempt, если у компании не более 20 акционеров (все акционеры являются физическими лицами), и оборот компании не превышает 5 000 000 SGD (около 3 900 000 USD).
Особенность юрисдикции, на которую важно обратить внимание - то, что Сингапур не присоединился к Конвенции об апостиле 1961 года. Это значит, что документы нельзя будет апостилировать в Сингапуре, вместо этого потребуется пройти процедуру легализации в консульстве той страны, в которой планируется использовать документы, например, для открытия счета в местном банке. Безусловно, стоимость легализации гораздо выше стоимости апостилирования. У банков Сингапура достаточно высокий рейтинг и качество обслуживания счетов.
Безусловно, открыть счет на сингапурскую компанию будет проще, чем на иностранную. При этом, требования обычно стандартные: необходим личный визит бенефициара или директора в отделение банка. В зависимости от банка, также могут иметься ограничения /минимальные требования к остатку или обороту компании. У банков азиатского региона часто отмечают особые повышенные условия для российских бенефициаров. Но в любом случае каждого клиента банк рассматривает с индивидуальным подходом, сроки и требования могут разниться в каждом случае.
Оговоримся, что здесь мы подразумеваем в первую очередь классические оффшоры: Сейшельские Острова, Британские Виргинские Острова, Белиз, Кайманы и др.
Позволим себе поделиться опытом открытия счетов, к примеру, на Британских Островах. Пару лет назад в одном из банков мы сопровождали процедуру открытия счета для одного из наших клиентов. Стоит отметить, что деятельность была малорисковая и прозрачная, к тому же бенефициар-нерезидент России, на руках у него был паспорт Невиса. Даже при таких «выигрышных картах» клиент проходил длительно-выматывающую KYC проверку с посещением отделения банка на островах. Однако положительный ответ даже после этого не был получен.
Этот пример подтверждает тот факт, что местные оффшорные банки настроены на работу исключительно с местными р е з и д е н т н ы м и компаниями. Счета на международные компании (IBC) всегда сопряжены с длительной процедурой комплаенс, рядом условий и требований.
Кроме того, чаще всего банки с лицензией в оффшорной юрисдикции не подключены напрямую к SWIFT переводам, поэтому вынуждены открывать счета на себя или на сторонние аффилированные структуры в банках, имеющих выход на SWIFT. По этой причине реквизиты счета клиента, скорее всего, не будут иметь собственный IBAN номер, и, чтобы индивидуализировать денежный перевод, контрагенты вынуждены будут каждый раз делать указание в назначении платежа на сегрегированный счет клиента либо дописывать название компании, в пользу которой происходит перевод.
Владельцы бизнеса зачастую желают подобрать банк, который сможет обеспечить предоставление индивидуальных реквизитов счета (с собственным IBAN номером), поскольку их партнеры «не будут разбираться с особенностями реквизитов». Если получателем будет не компания клиента, а третье лицо или сам банк, то клиент беспокоится, что партнеры не будут осуществлять дополнительные действия при проведении денежного перевода, и, таким образом, деньги могут просто не доходить до получателя и создавать трудности для ведения бизнеса.
При всем вышесказанном, мы утверждаем, что открыть счет на оффшорную компанию в местном банке РЕАЛЬНО. Ниже представляем несколько рабочих связок.
Эта страна далеко не новая в плане создания компании и ведения бизнеса. Действительно, и по сей день юрисдикция вызывает интерес в связи с простой и быстрой инкорпорацией, недорогим обслуживанием, качеством номинального сервиса, развитой правовой системой и пр. Кроме того, на Сейшелах можно не регистрировать компанию, а приобрести уже готовую.
Эту оффшорную юрисдикцию представлять, кажется, нет необходимости.
Страна пользуется популярностью ввиду дешевизны, доступности, быстроты регистрации и удобством ведения коммерческой деятельности.
Банки этой страны также могут стать весьма заманчивым решением:
В нашей практике были успешные кейсы и с другими банками, к примеру, BVI bank First Caribbean International Bank, Счет был открыт на BVI компанию, у которой был арендован офис и трудоустроены сотрудники на Островах.
Стоит отметить, что в целом местные банки не настроены работать с компаниями с российскими корнями, но могут подойти для резидентов и граждан других стран.
Интерес у иностранных инвесторов вызывает прежде всего регистрация компании в форме International Business Company (IBC).
Прибыль оффшорной компании не облагается налогами на территории Доминики.
По стоимости обслуживании компании не сильно отличаются от классических оффшоров и являются доступными.
Прекрасную возможность совпадения страны регистрации компании и счета в банке обеспечивает наличие на Острове неплохих финансовых институтов. Вашему вниманию мы представляем банк с лицензией в Доминике – KYBank (название банка зашифровано в целях соблюдения соглашения о конфиденциальности и будет раскрыто в начале работы с банком). Банк не требует выезда в страну, работает с большим количеством валют и предлагает удобный интернет банкинг.
Приобрести компанию и банковский счет в одной стране – задача реальная и в ряде случаев легко выполнимая, остается выбрать наиболее подходящую и благоприятную для бизнеса страну. Выбор часто обуславливается бюджетом проекта, налоговой нагрузкой, готовностью выезжать в страну или проживать там, положительным отношением к юрисдикции со стороны партнеров и контрагентов и прочее. Для более качественной оценки мы рекомендуем провести консультацию с юристом и налоговым специалистом.
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