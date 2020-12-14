Компания и счет в одной стране за рубежом Материал редакции

Зачем и где открывать компанию и банковский счет за рубежом – как оценить шансы на их успешное открытие.

Компания и банковский счет в одной стране

Компания и банковский счет в одной стране за рубежом: как оценить шансы на их успешное открытие? В последнее время бизнес все чаще стремится зарегистрировать компанию с последующим открытием на нее счета в той же стране. Регистрация компании и открытие счета в той же стране имеет ряд преимуществ и свои особенности.

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В чем преимущество регистрации компании и счета в одной стране?

Надо отдать должное бизнесменам: зачастую прозорливые предприниматели заранее или параллельно с выбором юрисдикции для новой компании задумываются о возможностях подбора и банковского счета, иными словами, планируют проект под ключ.

Компания не ограничена в выборе банков страной регистрации и может открыть себе счет в любой стране.

Почему же бизнесмены хотят (или вынуждены) добиться совпадения страны регистрации юридического лица и банковского счета?

На наш взгляд, можно выделить несколько причин:

для уплаты местных налогов, пошлин, штрафов

К примеру, у компании, зарегистрированной в Венгрии, должен быть, как минимум, один счет в местном банке для осуществления локальных платежей. Информация о банковском счете находится в открытом доступе в реестре компаний, банк Венгрии самостоятельно направляет эту информацию в налоговую инспекцию.

требование платежной системы/ платежного агрегатора, с которым клиент планирует работать

целостное впечатление и репутация компании в глазах контрагентов

более лояльные требования и позитивное отношение банков к местным компаниям

Если возникает необходимость связки «компания и счет в одной стране», в первую очередь, следует начинать со второй части – т.е. оценить шансы на открытие счета в стране регистрации компании.

В связи с этим стоит отметить актуальные и важные моменты, которые следует учесть при открытии корпоративного счета в популярных юрисдикциях (прим. автора: популярными с точки зрения востребованности у клиентов, привлекательного и развитого корпоративного и налогового законодательства, и/или с точки зрения качества услуг банковского сектора).

По опыту работы с различными компаниями и банками, полагаем, что с учетом разной степени сложности и стоимости реализации запроса бизнеса на «компания + счет в одной стране», интерес могут представлять следующие юрисдикции:

Европа

Кипр

Венгрия

Румыния

Лихтенштейн

Великобритания

Швейцария

Мальта

Люксембург

Андорра

Азия

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Гонконг

Сингапур

Оффшоры

Сейшельские Острова

Британские Виргинские Острова

Белиз

Кайманские Острова

Доминика

Маврикий

Определенные сложности представляют собой оффшорные страны и территории – об этом далее.

Кипрская компания со счетом в кипрском банке

Банки этой страны всегда пользовались спросом и популярностью ввиду доступности и привлекательности самого Кипра ввиду:

Развитой банковской системы Беспроблемного въезда в страну

Возможности получения ВНЖ

Русскоязычного персонала

Надо отметить, что эта тенденция сохраняется и по сей день, несмотря на темные страницы в недавнем прошлом банковского сектора Кипра.

Однако ложку дегтя добавил и тот факт, что со 2 ноября 2018 года банки Кипра стали связаны положениями нового циркуляра Центрального банка и теперь запрашивают помимо стандартного пакета документов на компанию:

а) подтверждение существенной экономической деятельности и

б) подтверждение физического присутствия в стране регистрации.

В случае отсутствия таких документов банки расценивают компанию как т.н. компанию-оболочку (Shell Company) и не могут вести с ней сотрудничество. Если с пунктом (а) для кипрской компании сложностей нет, поскольку по закону каждая местная компания должна готовить и подавать ежегодную аудированную отчетность, то второй пункт может вызвать сложности. Чтобы доказать реальность бизнеса, необходимо организовать присутствие (economic substance) в стране регистрации – офис и сотрудники. Такие существенные расходы на создание присутствия на Кипре часто не закладывают в бюджет проекта, тем не менее, если есть желание обосноваться в стране, то приходится приспосабливаться к новым реалиям.

При этом считается, что, если компания создается с целью владения акциями другого хозяйствующего субъекта, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность, она ведет существенную экономическую деятельность, поэтому подпадает под исключение действия пункта (б), и наличие офиса для кипрской компании не является обязательным. Однако практика показывает, что на операционную (дочернюю) компанию банк все же попросит и отчетность, и подтверждение присутствия в стране ведения деятельности.

Кипрские банки – все еще доступный вариант для реализации задачи открытия банковского счета на местную компанию. Для торговых компаний необходимо будет арендовать офис и нанять сотрудников, для холдинговых – необходимо подтвердить присутствие для дочерней компании.

Венгерская компания со счетом в венгерском банке

Про эту страну можно сказать: «Если вы хотите открыть счет в венгерском банке, нужно зарегистрировать местную компанию». Но и в обратной последовательности, поменяв местами условие и диспозицию, утверждение будет также верным.

Банки этой страны открыты к сотрудничеству с местными юридическими лицами. К слову, они работают и с иностранными компаниями, но, во-первых, только при наличии налогового номера у компании (то есть оффшорные компании исключаются) и, во-вторых, в случае доказанности связи бизнеса с Венгрией (венгерские контрагенты, местный директор или др.).

Для компании с местным директором (гражданство и адрес проживания в Венгрии) счет открыть будет гораздо легче и быстрее, поскольку директор сможет оперативно подписать формы в отделении банка.

Из плюсов можно обозначить сроки открытия. Как показывает опыт, рекордно быстрое открытие счета в Венгрии может быть осуществлено за неделю.

Румынская компания со счетом в румынском банке

Наиболее популярными и распространёнными формами являются Компания с ограниченной ответственностью (SRL) и Акционерное общество (SA). Крайне привлекательна эта юрисдикция для небольших компаний - налоговая ставка в 3% при прибыли не выше 1 000 000 EUR в год – это практически оффшорные условия для начинающего проекта в европейской юрисдикции. Ведение бизнеса в Румынии имеет также ряд других преимуществ.

Открытие счета в местном банке обречено на успех в случае, если компанией управляет директор – резидент Румынии, а также арендован офис (это обязательное требование для регистрации всех румынских компаний).

Документы, которые необходимо предоставить при открытии банковского счета в Румынии, могут отличаться от одного коммерческого банка к другому. Как правило, при обращении за открытием румынского банковского счета в местном банке для юридического лица необходимо предоставить следующие документы: копии паспортов/удостоверений личности администраторов (директоров) и акционеров, копию устава румынской компании, копию свидетельства о регистрации, выданного румынским торговым регистром, выписку из торгового регистра (не старше 7 дней) и образцы подписей.

Счет в местном банке требуется и для внесения необходимого минимального уставного капитала, который может варьироваться в зависимости от юридического лица, выбранного для регистрации. Это один из основных этапов регистрации компании, который должен быть завершен при открытии местной компании. После успешной регистрации компании временный счет будет преобразован в постоянный банковский счет, а представители компании получат реквизиты счет и доступ к продуктам банка, которые могут быть использованы после того, как счет стал активным (например, интернет-банкинг).

Лихтенштейнская компания со счетом в лихтенштейнском банке

Лихтенштейн является одной из самых маленьких стран в Европе и мире. Несмотря на это, экономика и финансовый сектор не уступают в уровне их развития другим европейским государствам.

Банкам этой страны «по вкусу» прежде всего сберегательные, инвестиционные счета, но допустимы и расчетно-сберегательные.

Финансовые учреждения этой страны готовы слушать и слышать: если бизнес прозрачный, с документами все в порядке, и потенциально часть прибыли клиент будет инвестировать в банковские продукты, то успех при открытии счета обеспечен.

Однако последние нововведения, которые коснулись банков в прошлом году, делают проект «компания и счет в Лихтенштейне» более дорогостоящим.

С 1 июля 2019 года, после пересмотра статьи уголовного закона об отмывании денежных средств, активные компании (услуги, производство, торговля и т.д.) без физического присутствия в стране регистрации рассматриваются как один из показателей оптимизации налогообложения и, следовательно, потенциально считаются связанными с налоговым мошенничеством. Поэтому активные компании – владельцы счетов или претенденты на открытие счета должны документально подтвердить:

физическое присутствие в месте эффективного управления;

наличие достаточного количества квалифицированных сотрудников;

наличие соразмерных бизнесу офисных помещений / складских помещений с соответствующей инфраструктурой;

наличие обоснованных расходов на содержание в соответствии с деятельностью компании.

Вышесказанное подтверждается путем представления трудовых договоров, договоров аренды, коммунальных счетов, финансовых отчетов, отражающих заработную плату, страховые платежи, арендные расходы.

Предоставление этих документов не гарантирует выполнения требований – банк может запросить подтверждения в большем или меньшем объеме.

Еще одно нововведение заключается в том, что компании, классифицированные как активные в соответствии с CRS (ANFEs), без достаточных доказательств их статуса могут быть временно отнесены банком к пассивным нефинансовым организациям (PNFEs) до момента получения необходимых документов. Следовательно, банки будут осуществлять по таким организациям выгрузку данных о бенефициарах в рамках автоматического обмена между странами.

Таким образом, чтобы открыть корпоративный счет на активную компанию в Лихтенштейне, нужно заранее подумать над созданием реального присутствия в этой стране. При этом формально к этому вопросу подойти не получится, поскольку банк нужно будет убедить в выполнении этого требования, предоставив максимально возможный пакет документов.

Английская компания со счетом в банке Англии

Наиболее популярной и распространённой формой является компания с ограниченной ответственностью (company limited by shares).

Преимущества юрисдикции:

Крупнейший мировой финансовый центр, безупречная деловая репутация;

Развитая и стабильная экономика;

Не является офшорной юрисдикцией. Великобритания не входит в черные списки ОЭСР, ФАТФ, Минфина;

Быстрая регистрация компании без выезда.

Для открытия счета в местном банке потребуется арендовать офисное помещение и нанять хотя бы одного местного сотрудника (гражданство Англии либо вид на жительство). Такое требование на сегодняшний день уже не новость, поскольку многие европейские банки меняют политику и выстраивают сотрудничество только с компаниями, у которых есть реальное присутствие в стране регистрации (например, швейцарский CIM Bank).

Английские банки – задача не из простых, однако в нашей практике было немало успешных реализаций. К примеру, в 2003 году мы пробовали открыть счет для одной из компаний группы GSL и прошли около 40 банков. В итоге счет был открыт в отделении HSBC в Лондоне и до сих пор активно используется (!). Нужно отметить одну особенность английских банков – не удивляйтесь, если банкир будет периодически навещать вас: приходить в арендуемый офис, чтобы познакомиться лично или проверить функционирование офиса.

Швейцарская компания со счетом в швейцарском банке

Среди плюсов ведения бизнеса в Швейцарии можно назвать:

достаточно легкий процесс ведения бизнеса и управления компанией;

большое количество качественных банков и их лояльность к местным компаниям;

по сравнению с другими европейскими странами налог на прибыль значительно ниже, а система отчётности очень простая;

у этой страны одна из самых стабильных в мире правовая и политическая система.

Этим и обусловлена высокая стоимость регистрации компании в Швейцарии и ее дальнейшего обслуживания.

Швейцария – идеальная страна для открытия счета после регис рации юридического лица. Любой швейцарский банк будет готов рассмотреть швейцарскую компанию, важно будет рассказать о деятельности, показать значительные обороты, крупных контрагентов и желание оставлять на счету часть прибыли.

Во время инкорпорации и внесения уставного капитала специально для этого будет открыт технический счет для внесения уставного капитала. Далее этот счет можно оставить и перевести его в активный расчетный. Для этого необходимо будет уведомить банк о таком желании и успешно пройти требующуюся KYC проверку.

Компания в ОАЭ со счетом в банке ОАЭ

Компания и счет в ОАЭ – идеальная история, поскольку местные банки заточены именно на локальный бизнес.

Из семи банков, которые ведут активное сотрудничество с нами, только один потенциально рассматривает нерезидентные компании. Большинство же открывает счета только на юридические лица, зарегистрированные в ОАЭ, а среди них преимущество отдается оншорным компаниям (Free Zone Companies), зарегистрированным в свободных экономических зонах (СЭЗ).

Оншорные компании по закону обязаны арендовать офисное пространство на территории СЭЗ. Требования к размеру помещения и инфраструктуре устанавливаются каждой СЭЗ отдельно. Также и банки при открытии счета просят предоставить подтверждающие документы на офис. Разнокалиберность вариантов – от виртуального офиса до реальных и оборудованных помещений. Фото последних сотрудник банка вправе попросить показать, а также воочию убедиться в наличии офиса и соответствии фотографиям, приехав по адресу арендованного помещения.

Все местные банки хотят видеть связь со страной не только у организации, но и у владельца компании. На бенефициара требуется виза резидента (владение оншорной компанией является основанием для ее получения), и/или договор аренды по месту проживания в ОАЭ, и/или счет за коммунальные услуги, и прочие доказательства пребывания и проживания владельца компании в стране.

Компания со счетом в ОАЭ прежде всего подходит для тех клиентов, кто уже проживает в Эмиратах или планирует переехать в эту страну. Процессы приобретения компании, получения визы, открытия банковского счета рекомендуется проводить параллельно.

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Гонконгская компания со счетом в гонконгском банке

Гонконг является страной со свободной экономикой и торговлей. Кажется, что банковские услуги также должны быть свободно доступны. Однако финансовые учреждения этой страны, согласно мировым тенденциям, сейчас не на шутку обеспокоены вопросами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В основном по этой причине открытие банковского счета в Гонконге для компаний, не ведущих деятельность на территории страны, а также с иностранным элементом, сопряжено с определенными трудностями. Под иностранной составляющей имеется в виду, что конечный владелец компании – нерезидент Гонконга.

Некоторые из проблем открытия счета заключаются в следующем:

длительность процедуры проверки клиента (due diligence);

необходимость личной встречи;

долгое время ожидания одобрения банка;

отказы без объяснения причин.

Распространено мнение о том, что гражданам России и стран СНГ в большей степени местные банки склонны отказывать в своих услугах. В этом есть доля правды, однако не все так однозначно.

Проблематика отказов местных банков состоит, во-первых, в том, что причина отказа обычно покрыта мраком – банки не дают клиентам комментариев в этой части. Поэтому установить достоверно, что отказ произошел именно из-за российского бенефициара, невозможно: допустимы разные причины. Во-вторых, банки (и не только гонконгские) вынуждены считаться с санкционными списками США. Если прямо или косвенно есть риск «прикосновения» к компаниям или гражданам под санкциями, банк лучше перестрахуется и не будет обслуживать такого клиента, независимо от его гражданства и резидентности. Тем не менее, на практике немало успешных кейсов открытых и, что немаловажно, до сих пор функционирующих гонконгских счетов, держателями которых являются компании с нашими соотечественниками в структуре владения.

При желании повторить успех рекомендуется тщательно подойти к подготовке документов и самопрезентации, а именно:

Расписать наиболее подробно и понятно для банка, чем компания занимается. Указать на то, как она связана с азиатским регионом и кто ее контрагенты. Описать, какие у компании обороты и потенциал увеличения объемов продаж /услуг. Указать, где у компании офис (сотрудники), т.е. место фактической деятельности, и что собой представляет бенефициар. Пояснить, как были заработаны первоначально средства на ведение бизнеса, и пр.

Всё перечисленное, безусловно, нужно подтвердить документально.

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Сингапурская компания со счетом в сингапурском банке

Самой популярной формой ведения бизнеса для иностранных предпринимателей является частная компания с ограниченной ответственностью (private limited company).

Частная компания может так же приобрести статус Освобожденной частной компании (Exempt Private Company). Основная особенность Exempt Private Company состоит в том, что такая компания освобождена от обязанности назначать аудитора и подавать аудируемую отчетность. Компания получает статус Exempt, если у компании не более 20 акционеров (все акционеры являются физическими лицами), и оборот компании не превышает 5 000 000 SGD (около 3 900 000 USD).

Особенность юрисдикции, на которую важно обратить внимание - то, что Сингапур не присоединился к Конвенции об апостиле 1961 года. Это значит, что документы нельзя будет апостилировать в Сингапуре, вместо этого потребуется пройти процедуру легализации в консульстве той страны, в которой планируется использовать документы, например, для открытия счета в местном банке. Безусловно, стоимость легализации гораздо выше стоимости апостилирования. У банков Сингапура достаточно высокий рейтинг и качество обслуживания счетов.

Безусловно, открыть счет на сингапурскую компанию будет проще, чем на иностранную. При этом, требования обычно стандартные: необходим личный визит бенефициара или директора в отделение банка. В зависимости от банка, также могут иметься ограничения /минимальные требования к остатку или обороту компании. У банков азиатского региона часто отмечают особые повышенные условия для российских бенефициаров. Но в любом случае каждого клиента банк рассматривает с индивидуальным подходом, сроки и требования могут разниться в каждом случае.

Оффшорные юрисдикции

Оговоримся, что здесь мы подразумеваем в первую очередь классические оффшоры: Сейшельские Острова, Британские Виргинские Острова, Белиз, Кайманы и др.

Позволим себе поделиться опытом открытия счетов, к примеру, на Британских Островах. Пару лет назад в одном из банков мы сопровождали процедуру открытия счета для одного из наших клиентов. Стоит отметить, что деятельность была малорисковая и прозрачная, к тому же бенефициар-нерезидент России, на руках у него был паспорт Невиса. Даже при таких «выигрышных картах» клиент проходил длительно-выматывающую KYC проверку с посещением отделения банка на островах. Однако положительный ответ даже после этого не был получен. отвечает Марина Заверуха Юрист GSL Law & Consulting

Этот пример подтверждает тот факт, что местные оффшорные банки настроены на работу исключительно с местными р е з и д е н т н ы м и компаниями. Счета на международные компании (IBC) всегда сопряжены с длительной процедурой комплаенс, рядом условий и требований.

Кроме того, чаще всего банки с лицензией в оффшорной юрисдикции не подключены напрямую к SWIFT переводам, поэтому вынуждены открывать счета на себя или на сторонние аффилированные структуры в банках, имеющих выход на SWIFT. По этой причине реквизиты счета клиента, скорее всего, не будут иметь собственный IBAN номер, и, чтобы индивидуализировать денежный перевод, контрагенты вынуждены будут каждый раз делать указание в назначении платежа на сегрегированный счет клиента либо дописывать название компании, в пользу которой происходит перевод.

Владельцы бизнеса зачастую желают подобрать банк, который сможет обеспечить предоставление индивидуальных реквизитов счета (с собственным IBAN номером), поскольку их партнеры «не будут разбираться с особенностями реквизитов». Если получателем будет не компания клиента, а третье лицо или сам банк, то клиент беспокоится, что партнеры не будут осуществлять дополнительные действия при проведении денежного перевода, и, таким образом, деньги могут просто не доходить до получателя и создавать трудности для ведения бизнеса.

При всем вышесказанном, мы утверждаем, что открыть счет на оффшорную компанию в местном банке РЕАЛЬНО. Ниже представляем несколько рабочих связок.

Сейшельская компания со счетом в сейшельском банке

Эта страна далеко не новая в плане создания компании и ведения бизнеса. Действительно, и по сей день юрисдикция вызывает интерес в связи с простой и быстрой инкорпорацией, недорогим обслуживанием, качеством номинального сервиса, развитой правовой системой и пр. Кроме того, на Сейшелах можно не регистрировать компанию, а приобрести уже готовую.

Британские Виргинские Острова

Эту оффшорную юрисдикцию представлять, кажется, нет необходимости.

Страна пользуется популярностью ввиду дешевизны, доступности, быстроты регистрации и удобством ведения коммерческой деятельности.

Банки этой страны также могут стать весьма заманчивым решением:

В нашей практике были успешные кейсы и с другими банками, к примеру, BVI bank First Caribbean International Bank, Счет был открыт на BVI компанию, у которой был арендован офис и трудоустроены сотрудники на Островах.

Стоит отметить, что в целом местные банки не настроены работать с компаниями с российскими корнями, но могут подойти для резидентов и граждан других стран.

Компания в Доминике со счетом в Доминике

Интерес у иностранных инвесторов вызывает прежде всего регистрация компании в форме International Business Company (IBC).

Прибыль оффшорной компании не облагается налогами на территории Доминики.

По стоимости обслуживании компании не сильно отличаются от классических оффшоров и являются доступными.

Прекрасную возможность совпадения страны регистрации компании и счета в банке обеспечивает наличие на Острове неплохих финансовых институтов. Вашему вниманию мы представляем банк с лицензией в Доминике – KYBank (название банка зашифровано в целях соблюдения соглашения о конфиденциальности и будет раскрыто в начале работы с банком). Банк не требует выезда в страну, работает с большим количеством валют и предлагает удобный интернет банкинг.

Вывод