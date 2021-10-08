Для того чтобы понять, почему такое внимание привлёк к себе очередной слив данных об «оффшорах», опубликованный Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) под названием «Досье Пандоры», сперва необходимо разобраться с понятием «оффшора».
В отсутствие законодательного определения терминов «оффшор» и «оффшорная юрисдикция», обратимся к практике. Под оффшорными юрисдикциями понимаются те юрисдикции, в которых на законодательном уровне не закреплена обязанность компаний готовить и подавать в государственные органы бухгалтерскую или налоговую отчётность и которые предоставляют льготные условия налогообложения для компаний, не ведущих деятельность на территории страны своей регистрации, а именно - предусматривают нулевую ставку налога на прибыль.
Среди наиболее популярных оффшоров можно отметить такие как Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Маршалловы острова, Белиз, Невис, Панама, Каймановы острова, однако данными юрисдикциями список оффшоров не ограничивается – так называемые «налоговые гавани» (tax heavens) можно найти по всему миру. Подробнее про понятие оффшоров и принципы их работы можно почитать:
В контексте утечки информации в рамках «Досье Пандоры» сразу необходимо оговориться, что немаловажной составляющей привлекательности оффшоров для владельцев бизнеса, помимо налоговых аспектов, является конфиденциальность. В отличие от большинства европейских юрисдикций, предусматривающих открытость реестров, оффшорные юрисдикции славились (а многие славятся и по сей день) непубличными реестрами директоров, акционеров и бенефициаров компании.
Так, до недавнего времени (до 28 августа 2020 года, когда на Сейшельских островах вступили в силу Закон о бенефициарных собственниках (Beneficial Ownership Act) и Регламент о бенефициарных собственниках (Beneficial Ownership Regulations)) информация о конечных владельцах сейшельских компаний хранилась в файлах регистрационного агента и не подавалась в государственные органы. Изменения в законодательстве ряда оффшорных юрисдикций, в соответствии с которыми появились требования о файлировании реестров бенефициаров в государственные органы (например, в систему BOSS на БВО и в Службу Федеральной Разведки (Financial Intelligence Unit) на Сейшелах), не затронули существовавшую ранее не публичность реестров.
Нововведения, коснувшиеся подачи сведений о конечных собственниках компаний в государственные органы, обеспечили создание централизованных реестров в оффшорах. Но, поскольку доступ к таким реестрам предусмотрен только для ограниченного круга лица (в основном, для компетенктных государственных органов, действующих в рамках исполнения своих полномочий или служебных обязанностей), тем самым столь ценную для владельцев оффшоров конфиденциальность сведений о собственниках бизнеса изменения в законодательстве не затронули.
Напомним, что аналогичные централизованные реестры были ранее введены и в отношении директоров оффшорных компаний (например, в 2016 году на БВО и в 2018 году на Сейшелах). Информация, содержащаяся в данных реестрах, также не доступна для третьих лиц, кроме обозначенных в положениях местного законодательства, если она подавалась в государственные органы в форме частного реестра (private register).
Таким образом, данные об оффшорах, попавшие в слив, представляют собой в первую очередь ту конфиденциальную информацию, которую сторонние лица при желании не могли бы получить из публичных источников или путём обращения в государственные органы соответствующих оффшорных юрисдикций, и которая хранилась в файлах местных регистрационных агентов. Подробнее про «засветившихся» в «Досье Пандоры» регистрационных агентах можно почитать:
Если система безопасности местных сервис-провайдеров допускает утечку и дальнейшее распространение личных данных своих оффшорных клиентов, тем самым нарушая принципиально важный для многих аспект конфиденциальности в работе с оффшорами, использование такого инструмента как оффшорная компания вскоре может потерять свою привлекательность для международного бизнеса, несмотря на налоговые преимущества.
Тем из вас, кто задаётся вопросом, можно ли что-то предпринять владельцам компаний под администрированием регистрационных агентов из «Досье Пандоры», предлагаем ознакомиться со статьёй:
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