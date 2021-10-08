Досье Пандоры: Что такое оффшор? Материал редакции

Для того чтобы понять, почему такое внимание привлёк к себе очередной слив данных об «оффшорах», опубликованный Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) под названием «Досье Пандоры», сперва необходимо разобраться с понятием «оффшора».

В отсутствие законодательного определения терминов «оффшор» и «оффшорная юрисдикция», обратимся к практике. Под оффшорными юрисдикциями понимаются те юрисдикции, в которых на законодательном уровне не закреплена обязанность компаний готовить и подавать в государственные органы бухгалтерскую или налоговую отчётность и которые предоставляют льготные условия налогообложения для компаний, не ведущих деятельность на территории страны своей регистрации, а именно - предусматривают нулевую ставку налога на прибыль.

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Среди наиболее популярных оффшоров можно отметить такие как Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Маршалловы острова, Белиз, Невис, Панама, Каймановы острова, однако данными юрисдикциями список оффшоров не ограничивается – так называемые «налоговые гавани» (tax heavens) можно найти по всему миру. Подробнее про понятие оффшоров и принципы их работы можно почитать:

В контексте утечки информации в рамках «Досье Пандоры» сразу необходимо оговориться, что немаловажной составляющей привлекательности оффшоров для владельцев бизнеса, помимо налоговых аспектов, является конфиденциальность. В отличие от большинства европейских юрисдикций, предусматривающих открытость реестров, оффшорные юрисдикции славились (а многие славятся и по сей день) непубличными реестрами директоров, акционеров и бенефициаров компании.

Так, до недавнего времени (до 28 августа 2020 года, когда на Сейшельских островах вступили в силу Закон о бенефициарных собственниках (Beneficial Ownership Act) и Регламент о бенефициарных собственниках (Beneficial Ownership Regulations)) информация о конечных владельцах сейшельских компаний хранилась в файлах регистрационного агента и не подавалась в государственные органы. Изменения в законодательстве ряда оффшорных юрисдикций, в соответствии с которыми появились требования о файлировании реестров бенефициаров в государственные органы (например, в систему BOSS на БВО и в Службу Федеральной Разведки (Financial Intelligence Unit) на Сейшелах), не затронули существовавшую ранее не публичность реестров.

Нововведения, коснувшиеся подачи сведений о конечных собственниках компаний в государственные органы, обеспечили создание централизованных реестров в оффшорах. Но, поскольку доступ к таким реестрам предусмотрен только для ограниченного круга лица (в основном, для компетенктных государственных органов, действующих в рамках исполнения своих полномочий или служебных обязанностей), тем самым столь ценную для владельцев оффшоров конфиденциальность сведений о собственниках бизнеса изменения в законодательстве не затронули.

Напомним, что аналогичные централизованные реестры были ранее введены и в отношении директоров оффшорных компаний (например, в 2016 году на БВО и в 2018 году на Сейшелах). Информация, содержащаяся в данных реестрах, также не доступна для третьих лиц, кроме обозначенных в положениях местного законодательства, если она подавалась в государственные органы в форме частного реестра (private register).

Таким образом, данные об оффшорах, попавшие в слив, представляют собой в первую очередь ту конфиденциальную информацию, которую сторонние лица при желании не могли бы получить из публичных источников или путём обращения в государственные органы соответствующих оффшорных юрисдикций, и которая хранилась в файлах местных регистрационных агентов. Подробнее про «засветившихся» в «Досье Пандоры» регистрационных агентах можно почитать:

Если система безопасности местных сервис-провайдеров допускает утечку и дальнейшее распространение личных данных своих оффшорных клиентов, тем самым нарушая принципиально важный для многих аспект конфиденциальности в работе с оффшорами, использование такого инструмента как оффшорная компания вскоре может потерять свою привлекательность для международного бизнеса, несмотря на налоговые преимущества.

Тем из вас, кто задаётся вопросом, можно ли что-то предпринять владельцам компаний под администрированием регистрационных агентов из «Досье Пандоры», предлагаем ознакомиться со статьёй:

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