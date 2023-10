Документы, отражающие корпоративную структуру

Основные: Certificate of Incorporation/Свидетельство о регистрации компании; Consent letter/Письменное согласие; First director's appointment/Документ о назначении первого директора; First shares allotment/Выпуск первых акций; Share Certificate/Сертификат акции; POA/Доверенность; Declaration of trust/Трастовая декларация; DOI/DNSA/ShNSA/ Договор о предоставлении услуг номинального директора или акционера; Memorandum and Articles of Association/Устав и учредительный договор; В случае смены директора и акционера: Resignation letter/Письмо об отставке; Director change/Документ о смене директора; Consent letter/Письмо о согласии; Resolution to issue shares/Решение о выпуске акций; Share Certificate/Сертификат акции; STF/IOT/Форма передачи акций и резолюция; Declaration of trust/Трастовая декларация; BO rights IOT/Инструмент передачи бенефициарных прав