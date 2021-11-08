Арбитры поддержали организацию в споре по статье 93.1 НК РФ

Суд отметил, что истребование документов по п. 2 ст. 93.1 НК РФ предполагает их получение от контрагентов, а не от самой организации.
Организация получила требования о представлении документов по определенным контрагентам за трехгодичный период. Налоговая ссылалась на п. 2 ст. 93.1 НК РФ и требовала договоры (с указанными реквизитами), первичные документы, карточки счетов и оборотно-сальдовые ведомости (далее – ОСВ). Организация посчитала требования незаконными и направила об этом сообщение в налоговую, отметив, что документы за такой период могут быть запрошены в рамках выездной налоговой проверки. Налоговая не согласилась с позицией налогоплательщика и оштрафовала его на общую сумму 70 000 рублей по п. 2 ст. 126 НК РФ. Обжалование решений в УФНС не принесло результатов, тогда Организация обратилась в суд.
Суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу о необоснованности решений ИФНС, отметив следующие моменты:
Суд также отметил, что привлекать Организацию к ответственности по п. 2 ст. 126 НК РФ за непредставление документов в отношении самого себя является незаконным (Решение АС г. Москвы от 14.10.2021г. А40-105384/21-116-594).
Остается верить, что рассмотренное Решение Суда изменит ситуацию с участившимися в последнее время ситуациями по истребованию налоговыми органами документов, касающихся всех деятельности налогоплательщиков за 3 года под прикрытием п. 2 ст. 93.1 НК РФ
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