Арбитры поддержали организацию в споре по статье 93.1 НК РФ

Суд отметил, что истребование документов по п. 2 ст. 93.1 НК РФ предполагает их получение от контрагентов, а не от самой организации.

Организация получила требования о представлении документов по определенным контрагентам за трехгодичный период. Налоговая ссылалась на п. 2 ст. 93.1 НК РФ и требовала договоры (с указанными реквизитами), первичные документы, карточки счетов и оборотно-сальдовые ведомости (далее – ОСВ). Организация посчитала требования незаконными и направила об этом сообщение в налоговую, отметив, что документы за такой период могут быть запрошены в рамках выездной налоговой проверки. Налоговая не согласилась с позицией налогоплательщика и оштрафовала его на общую сумму 70 000 рублей по п. 2 ст. 126 НК РФ. Обжалование решений в УФНС не принесло результатов, тогда Организация обратилась в суд.

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Суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу о необоснованности решений ИФНС, отметив следующие моменты:

п. 2 ст. 93.1. НК РФ не предусматривает истребование документов у налогоплательщика. Получение документов по указанной норме возможно у контрагентов или от иных лиц, которые ими располагают. Иное понимание указанной нормы приводит к незаконному обходу запрета на истребование документов вне рамок камеральных и выездных проверок, что в свою очередь приводит к возможности постоянного мониторинга деятельности организаций, который является добровольным, согласно ст. 105.26 НК РФ;



в требовании налоговый орган обязан указать мероприятие налогового контроля, которыми являются камеральная и выездная налоговые проверки. Указанное в требованиях контрольное мероприятие «вне рамок налоговой проверки» не существует, как не существует и «предпроверочного анализа»;



на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ можно истребовать документы по сделке, однако налоговая требовала акты сверок, акты о зачетах встречных требований, доверенности, карточки счетов и ОСВ. Указанные документы не являются документами по конкретной сделке;



трехлетний период истребования документов соответствует проверяемому периоду при выездной налоговой проверке и могут быть истребованы только в рамках ее проведения.

Суд также отметил, что привлекать Организацию к ответственности по п. 2 ст. 126 НК РФ за непредставление документов в отношении самого себя является незаконным (Решение АС г. Москвы от 14.10.2021г. А40-105384/21-116-594).