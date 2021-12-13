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Российские налоги
Оксана Гусалова
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Купить авиабилет в командировку можно и с карты супруга

Минфин пояснил как можно подтвердить расходы на покупку электронного билета, если оплата была произведена с карты супруга/супруги

Оксана Гусалова
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Минфин рассмотрел частный запрос о порядке подтверждения расходов для целей расчета налога на прибыли при оплате электронного авиабилета с карты супруга/супруги подотчетного лица (Письмо Минфина РФ от 18.11.2021г. № 03-03-07/93276). Ведомство уточнило, что для признания расходов, они должны быть документально оформлены и экономически целесообразны (п. 1 ст. 252 НК РФ). Учитывая, что рассматривается вопрос о приобретении электронного билета, который не имеет материальной формы, Минфин отмечает, что в таком случае может быть использована маршрут/квитанция, которая формируется автоматизированной системой, содержит информацию о стоимости перелета и подтверждает факт самого перелета.

Что касается вопроса оплаты такого билета банковской картой супруга/супруги, то согласно Семейному и Гражданскому кодексам, имущество супругов является их совместной собственностью, а значит в рассматриваемом случае слип и чек при отплате картой супруга/супруги являются подтверждением расходов подотчетного лица.

Минфин отмечает, что указанный порядок может также применяться при оплате проезда и провоза багажа в отпуск и обратно работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#командировка#налог на прибыль#расходы
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#командировка#налог на прибыль#расходы