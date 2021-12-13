Купить авиабилет в командировку можно и с карты супруга

Минфин рассмотрел частный запрос о порядке подтверждения расходов для целей расчета налога на прибыли при оплате электронного авиабилета с карты супруга/супруги подотчетного лица (Письмо Минфина РФ от 18.11.2021г. № 03-03-07/93276). Ведомство уточнило, что для признания расходов, они должны быть документально оформлены и экономически целесообразны (п. 1 ст. 252 НК РФ). Учитывая, что рассматривается вопрос о приобретении электронного билета, который не имеет материальной формы, Минфин отмечает, что в таком случае может быть использована маршрут/квитанция, которая формируется автоматизированной системой, содержит информацию о стоимости перелета и подтверждает факт самого перелета.