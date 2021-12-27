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Российские налоги
Оксана Гусалова
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Накопленная база по страховым взносам не передается правопреемнику

Налоговая пояснила как считать базу по страхвзносам при реорганизации в форме присоединения.

Оксана Гусалова
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Вышло Письмо Минфина РФ от 13.12.2021г. № БС-4-11/17334@, в котором дан ответ на вопрос об учете налоговой базы по страхвзносам в новой организации, которая образовалась в следствие реорганизации в форме присоединения. Ведомство отмечает, что согласно п. 1 ст. 421 НК РФ, база по взносам определяется ежемесячно и включает в себя все выплаты, предусмотренные п. 1 ст. 420 НК РФ, которые начисляются с начала каждого года нарастающим итогом по каждому физлицу-получателю таких выплат.

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Если реорганизация происходит в форме присоединения, то, согласно п. 2 ст. 58 ГЕ РФ, правопреемник получает все права и обязанности присоединяемого юрлица. При этом, такое присоединяемое юрлицо считается прекратившем свою деятельность с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи (п. 4 ст. 57 ГК РФ). Минфин РФ отмечает, что база по страхвзносам не является предметом передачи прав и обязанностей. Присоединяемая организация самостоятельно сдает в налоговую расчет по страхвзносам, в который включает данные за период с начала года, в котором происходит реорганизация, и до даты присоединения включительно (п. 3 ст. 55, п. 15 ст. 431 НК РФ).

Новое, реорганизованное юрлицо начинает считать базу по страхвзносам нарастающим итогом по каждому физлицу только с момента присоединения к ней второго юрлица и до конца года, в котором произошла реорганизация.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#реорганизация#страховые взносы
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#реорганизация#страховые взносы