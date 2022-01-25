Италия выпускает руководство по налоговому режиму семейных фондов Лихтенштейна

Налоговая служба Италии 11 января опубликовала Постановление (Ruling no. 9), которое содержит рекомендации относительно критериев неучета семейного фонда Лихтенштейна (Stiftung) для целей налогообложения в Италии.

Постановление также разъясняет порядок распределения доходов от продажи активов Stiftung наследникам бенефициаров для целей итальянского налога на наследство и дарение.

Постановление было принято в результате дела, касающегося Stiftung, учрежденного девятью ныне умершими итальянскими налоговыми резидентами. Основатели были первоначальными и основными бенефициарами фонда, за которыми следовали их наследники. Их план состоял в том, что земля должна быть продана, а вырученные средства распределены между наследниками.

Налоговая служба признает, что Stiftung иногда может рассматриваться как траст для целей налогообложения прибыли, но только в том случае, если доверительный управляющий имеет право использовать активы по своему усмотрению. Если доверительный управляющий не имеет этих полномочий, налоговый орган может просмотреть траст и обложить налогом активы, находящиеся в руках учредителя или бенефициаров.

При рассмотрении дела налоговая служба приняла во внимание, что:

учредители также были основными бенефициарами;

фондом управлял его совет в сотрудничестве с комитетом, состоящим из бенефициаров или их наследников;

Stiftung мог быть прекращен, изменен или ликвидирован только с одобрения собрания бенефициаров, которое не могло быть оспорено, кроме случаев фактического нарушения закона; и

исполнительный комитет может отозвать назначение совета, если с ним не проконсультируются по поводу распоряжения активами фонда.

Налоговая служба пришла к выводу, что, поскольку бенефициары могут вмешиваться в управление фондом, Stiftung не является трастом и может рассматриваться для целей налогообложения в Италии.

Оставался вопрос о части доходов фонда, которые распределялись через трасты, расположенные в низконалоговых юрисдикциях. Этот вопрос до сих пор не решен, так как налоговая служба еще не уточнила, как должны применяться новые правила траста, введенные в 2021 году. Публикация окончательной версии проекта циркулярного письма о налогообложении трастов, подлежащего публичному обсуждению в августе 2021 года, все еще ожидается, прежде чем налоговая служба сможет принять окончательное решение по этому вопросу.

Что касается обязательств по уплате итальянского налога на наследство (IHT) и налога на дарение, итальянские власти утверждают, что распределение доходов, полученных от продажи земли Stiftung, подпадало под определение mortis causa, передаваемого наследникам учредителей Stiftung. Таким образом, итальянский IHT применяется к суммам.

Постановление также подтверждает, что трасти иностранных трастов и советов фондов должны действовать независимо от любого вмешательства со стороны бенефициаров-резидентов Италии и должны обеспечивать надлежащую регистрацию любого принимаемого ими решения.