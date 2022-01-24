Вычет по НДФЛ можно получить и без декларации

С текущего года появилась возможность получения неиспользованного остатка имущественного вычета по приобретению жилья и по ипотечным процентам.
С этого года вступили в силу изменения в ст. 220 НК РФ, которые позволяют физлицам получить имущественный вычет без составления и представления налоговой декларации. Обновленные правила распространяются на вычеты, право на которые возникло с 2020 года и по которым сформировался остаток по итогам декларационной компании за 2021 год. Налоговая самостоятельно проверит соблюдение условий получения вычета и сформирует заявление на возврат в личном кабинете налогоплательщика-физлица. При получении такого заявления останется только подписать его электронной подписью. Если же по каким-то причинам получить вычет в упрощенном порядке невозможно, то налоговая также проинформирует об этом.
Если один нюанс: для того, чтобы проверить необходимую информацию, налоговая должна получить от работодателей и от банков сведения о начисленном и удержанном у физлиц НДФЛ. Срок представления отчетности 1 марта, а значит ранее указанного срока ждать заявлений в личном кабинете не стоит. Стандартный срок, в который налоговая известит о направлении заявления или о невозможности его формирования в автоматическом режиме не позднее 20 марта. Если же работодатель или банк представит сведения о доходе после 1 марта, то налоговая должна выполнить свои обязательства не позднее 20 рабочих дней, после дня направления ей необходимой информации (ст. 221.1 НК РФ).
Упрощенный порядок получения имущественного вычета не лишает налогоплательщика права самостоятельно подать декларацию по НДФЛ и заявить положенный вычет
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