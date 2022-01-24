News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Ксения Тимченко
5

Вычет по НДФЛ можно получить и без декларации

С текущего года появилась возможность получения неиспользованного остатка имущественного вычета по приобретению жилья и по ипотечным процентам.

Ксения Тимченко
Обсудить

С этого года вступили в силу изменения в ст. 220 НК РФ, которые позволяют физлицам получить имущественный вычет без составления и представления налоговой декларации. Обновленные правила распространяются на вычеты, право на которые возникло с 2020 года и по которым сформировался остаток по итогам декларационной компании за 2021 год. Налоговая самостоятельно проверит соблюдение условий получения вычета и сформирует заявление на возврат в личном кабинете налогоплательщика-физлица. При получении такого заявления останется только подписать его электронной подписью. Если же по каким-то причинам получить вычет в упрощенном порядке невозможно, то налоговая также проинформирует об этом.

Все услуги по этой теме:
Поможем подготовить 3-НДФЛ.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Обратиться
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

Если один нюанс: для того, чтобы проверить необходимую информацию, налоговая должна получить от работодателей и от банков сведения о начисленном и удержанном у физлиц НДФЛ. Срок представления отчетности 1 марта, а значит ранее указанного срока ждать заявлений в личном кабинете не стоит. Стандартный срок, в который налоговая известит о направлении заявления или о невозможности его формирования в автоматическом режиме не позднее 20 марта. Если же работодатель или банк представит сведения о доходе после 1 марта, то налоговая должна выполнить свои обязательства не позднее 20 рабочих дней, после дня направления ей необходимой информации (ст. 221.1 НК РФ).

Упрощенный порядок получения имущественного вычета не лишает налогоплательщика права самостоятельно подать декларацию по НДФЛ и заявить положенный вычет
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#имущественный вычет#налоговая декларация 3-НДФЛ#НДФЛ
Обсудить
Ксения Тимченко (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Тимченко (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#имущественный вычет#налоговая декларация 3-НДФЛ#НДФЛ