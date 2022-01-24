Вычет по НДФЛ можно получить и без декларации

С текущего года появилась возможность получения неиспользованного остатка имущественного вычета по приобретению жилья и по ипотечным процентам.

С этого года вступили в силу изменения в ст. 220 НК РФ, которые позволяют физлицам получить имущественный вычет без составления и представления налоговой декларации. Обновленные правила распространяются на вычеты, право на которые возникло с 2020 года и по которым сформировался остаток по итогам декларационной компании за 2021 год. Налоговая самостоятельно проверит соблюдение условий получения вычета и сформирует заявление на возврат в личном кабинете налогоплательщика-физлица. При получении такого заявления останется только подписать его электронной подписью. Если же по каким-то причинам получить вычет в упрощенном порядке невозможно, то налоговая также проинформирует об этом.

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Если один нюанс: для того, чтобы проверить необходимую информацию, налоговая должна получить от работодателей и от банков сведения о начисленном и удержанном у физлиц НДФЛ. Срок представления отчетности 1 марта, а значит ранее указанного срока ждать заявлений в личном кабинете не стоит. Стандартный срок, в который налоговая известит о направлении заявления или о невозможности его формирования в автоматическом режиме не позднее 20 марта. Если же работодатель или банк представит сведения о доходе после 1 марта, то налоговая должна выполнить свои обязательства не позднее 20 рабочих дней, после дня направления ей необходимой информации (ст. 221.1 НК РФ).