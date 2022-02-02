Минфин выпустил рекомендации по аудиту отчетности за 2021 год

Ведомство дает рекомендации аудиторам на что обратить внимание при формировании своего мнения относительно бухфинотчетности клиентов за 2021 год.
Минфин РФ опубликовало на своем официальном сайте Рекомендации, адресованные аудиторам, касающиеся проведения проверок бухотчетности, составленной по итогам прошлого года (Приложение к Письму Минфина РФ от 18.01.2022г. № 07-04-09/2185). Ведомство обобщило практику применения законодательства и отмечает моменты, на которые следует обратить внимание при проведении проверок и подготовке заключения. Учитывая, что с прошлого года новый стандарт по учету запасов (ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н) обязателен к применению всеми организациями, то наибольший интерес представляет мнение Минфина о порядке его при мнения в части учета управленческих расходов.
Согласно ФСБУ 5/2019 запасы для управленческих нужд определенного вида могут быть списаны в расходы, например, в момент их приобретения, а остальные – учитываться на балансе, например, до момента передачи их работникам. Однако Минфин РФ не согласен с таким подходом. Ведомство считает, что организации должны принять единый порядок учета для всех запасов, предназначенных для управленческих нужд: списывать их в момент приобретения или учитывать на балансе до момента их выбытия. На это обращается внимание аудиторов в разделе III Рекомендаций.
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