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Елена Курбатова
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Минфин выпустил рекомендации по аудиту отчетности за 2021 год

Ведомство дает рекомендации аудиторам на что обратить внимание при формировании своего мнения относительно бухфинотчетности клиентов за 2021 год.

Елена Курбатова
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Минфин РФ опубликовало на своем официальном сайте Рекомендации, адресованные аудиторам, касающиеся проведения проверок бухотчетности, составленной по итогам прошлого года (Приложение к Письму Минфина РФ от 18.01.2022г. № 07-04-09/2185). Ведомство обобщило практику применения законодательства и отмечает моменты, на которые следует обратить внимание при проведении проверок и подготовке заключения. Учитывая, что с прошлого года новый стандарт по учету запасов (ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н) обязателен к применению всеми организациями, то наибольший интерес представляет мнение Минфина о порядке его при мнения в части учета управленческих расходов.

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Согласно ФСБУ 5/2019 запасы для управленческих нужд определенного вида могут быть списаны в расходы, например, в момент их приобретения, а остальные – учитываться на балансе, например, до момента передачи их работникам. Однако Минфин РФ не согласен с таким подходом. Ведомство считает, что организации должны принять единый порядок учета для всех запасов, предназначенных для управленческих нужд: списывать их в момент приобретения или учитывать на балансе до момента их выбытия. На это обращается внимание аудиторов в разделе III Рекомендаций.

#аудит#Минфин#ФСБУ
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Елена Курбатова (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#аудит#Минфин#ФСБУ