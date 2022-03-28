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Российские налоги
Оксана Гусалова
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Не стоит продавать имущество после назначения выездной проверки

Предприниматель не смог отстоять в суде неправомерность наложения ареста на имущество и приостановление операций по счетам.

Оксана Гусалова
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Налоговая провела проверку деятельности индивидуального предпринимателя, по результатам которой доначисления, в общей сложности, составили более 198 миллионов рублей. Проверяющие приняли обеспечительные меры и наложили запрет на отчуждение имущества, а также приостановили операции по счетам. Такие меры были приняты, принимая во внимание, в частности, тот факт, что уже после назначения выездной проверки, предпринимателем была осуществлена продажа имущества на крупную сумму. Предприниматель не согласился с «арестом» своего имущества и обратился в Суд. Первая и апелляционная инстанции встали на сторону налоговой.

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Арбитражный суд также не поддержал предпринимателя, отметив, что налоговая имеет право на указанные запреты и ограничения в целях обеспечения исполнения решения. Суд отметил, что для такого решения проверяющим вполне достаточно тех фактов, что налогоплательщик участвовал в схемах «дробления» бизнеса, большая часть имущества была продана уже после назначения проверки, а стоимость оставшихся активов составляем менее 50% доначислений. А тот факт, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении ИП закрыто, не имеет отношение к материалам дела (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.02.2022г. по делу № А33-34270/2020).

Предприниматель объяснил снижение финансовых показателей и продажу имущества тем, что планировал завершение деятельности, но даже эти доводы не убедили суд в незаконности решения проверяющих.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#выездная проверка#штрафы и пени
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#выездная проверка#штрафы и пени