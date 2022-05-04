В Закон о защите прав потребителей внесли поправки

С 1 сентября продавцы не смогут необоснованно собирать персональные данные покупателей.

1 мая 2022 года опубликован Федеральный закон № 135-ФЗ, который вносит изменения в статью 16 Закона о защите прав потребителей. После вступления в силу изменений, продавец не сможет отказать в продаже покупателю на том основании, что последний не предоставил персональные данные. Исключительными являются сделки, при которых предоставление таких данных предусмотрено законом или связано с исполнением договора.

Кроме того статью дополнили условиями, которые ущемляют права потребителей и которые запрещено включать в договор с покупателем. Например: выполнение дополнительных работ без согласования с покупателем; ограничение по форме оплаты; уменьшение размера неустойки, установленной законом и другие. Указанный перечень условий будет распространяться на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Если покупатель получает убытки из-за таких условий договора, то продавец обязан их возместить.