С полученного обеспечения начисляется НДС

Суд подтвердил: с обеспечительного платежа НДС начисляется в периоде его получения, а не зачета.

В ходе камеральной проверки декларации по НДС, налоговая обнаружила, что Организация не начислила НДС с суммы полученного обеспечительного платежа по договору аренды. Был составлен Акт с доначислением суммы НДФ, пени и штрафа. Организация не согласилась с такими выводами проверяющих, ведь обеспечительный платеж был получен тогда, когда помещение еще не было передано арендатору, а договором аренды было предусмотрено, что обеспечительный платеж зачитывается в счет оплаты последнего месяца аренды. Следовательно, база по НДС возникает в том периоде, в котором будет произведен зачет. Свою позицию Организация изложила в жалобе, направленной в УФНС, но безрезультатно. Спор дошел до суда.

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Суд первой инстанции поддержал инспекторов, отметив, что в рассматриваемой ситуации обеспечительный платеж, с одной стороны - способ обеспечения, а с другой – будет использован как арендная плата, т.е. является авансом и имеет платежную функцию. При этом название такого платежа не имеет значение, важно, что получен доход и Организация имела право им пользоваться. Учитывая, что платеж связан с оплатой услуг, то при его получении Организация должна была начислить НДС (пп. 2 п. 1 ст. 167, п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 164 НК РФ). Арбитражный суд согласился с изложенными выводами (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2022г. № 15АП-4105/2022 по делу № А53-24920/2021).