Статья 93.1 НК РФ соответствует Конституции

Получив Требование о предоставлении документов на основании ст. 93.1 НК РФ «вне рамок проверок», Организация посчитала его незаконным и направила отказ. Налоговый орган составил акт о правонарушении, а затем вынес решение о штрафе по ст. 129.1 НК РФ, которое поддержало и областное УФНС. Дело дошло до Суда, однако все инстанции поддержали налоговиков. Налогоплательщик обратился в Конституционный Суд с жалобой на несоответствие п. 2 ст. 93.1 НК РФ Конституции РФ. Хотя КС РФ и не усмотрел никаких нарушений, но в своем Определении от 07.04.2022г. 821-О отметил несколько моментов: