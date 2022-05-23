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Российские налоги
Елена Курбатова
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Статья 93.1 НК РФ соответствует Конституции

Конституционный Суд: п.2 ст. 93.1 НК РФ не нарушает конституционные права налогоплательщиков.

Елена Курбатова
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Получив Требование о предоставлении документов на основании ст. 93.1 НК РФ «вне рамок проверок», Организация посчитала его незаконным и направила отказ. Налоговый орган составил акт о правонарушении, а затем вынес решение о штрафе по ст. 129.1 НК РФ, которое поддержало и областное УФНС. Дело дошло до Суда, однако все инстанции поддержали налоговиков. Налогоплательщик обратился в Конституционный Суд с жалобой на несоответствие п. 2 ст. 93.1 НК РФ Конституции РФ. Хотя КС РФ и не усмотрел никаких нарушений, но в своем Определении от 07.04.2022г. 821-О отметил несколько моментов:

  • документы, запрашиваемые в требовании не должны определяться по направлению деятельности или по ее периоду. Запрос должен быть относительно конкретной сделки, а не по всей деятельности налогоплательщика или ее периоду;
  • налогоплательщик не может отказаться от предоставления документов, если не указаны какие-либо реквизиты документа;
  • документ может быть указан в требовании по любому четкому признаку. При этом такой признак/признаки должны указывать на конкретную сделку. Следовательно, можно запросить, например, все счета-фактуры по сделке, а также истребовать документы сразу по нескольким сделкам.
Суды уже не в первый раз поддерживают налоговые органы в праве требования документов «вне рамок проверок». Получая такие Требования стоит внимательно изучать их, прежде чем отказывать в представлении документов по запросу.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#Конституционный суд
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Елена Курбатова (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Конституционный суд