Долг можно простить без последствий

Налоговики еще раз напомнили, когда при прощении займов не будет дохода.
Федеральным законом от 14.07.2022г. № 324-ФЗ значительно расширен пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ, в связи с этим Минфин РФ напомнил как в текущем году учитываются прощенные займы для целей расчета налога на прибыль. По общим правилам, списание кредиторской задолженности признается внереализационным доходом (п. 18 ст. 250 НК РФ), однако пп. 21, 21.1, 21.3-21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ предусмотрены исключения. Так, согласно пп. 21.5 п.1 ст. 251 НК РФ предусмотрено, что при прощении кредиторской задолженности в виде займа/кредита, полученного от иностранной компании/ иностранного физлица, налогооблагаемого дохода в 2022 году не возникает. При этом учитываются как займы таких компаний, так и их права требования. При этом важно, чтобы договор займам/кредитам был заключен до 1 марта 2022 года.
Кроме того, действие пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ, согласно п. 4-5 Федерального закона от 26.03.2022г. № 67-ФЗ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Минфин приводит следующие документы, подтверждающие прощение долга по кредиту/займу: первичные бухгалтерские документы, налоговые регистры и расчет налоговой базы.
Минфин ссылается на то, что первичные документы должны быть оформлены в соответствие с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухучете». Налоговый кодек, при этом, не предъявляет каких-либо иных требований к подтверждающим документам.
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