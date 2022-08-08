Долг можно простить без последствий

Федеральным законом от 14.07.2022г. № 324-ФЗ значительно расширен пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ, в связи с этим Минфин РФ напомнил как в текущем году учитываются прощенные займы для целей расчета налога на прибыль. По общим правилам, списание кредиторской задолженности признается внереализационным доходом (п. 18 ст. 250 НК РФ), однако пп. 21, 21.1, 21.3-21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ предусмотрены исключения. Так, согласно пп. 21.5 п.1 ст. 251 НК РФ предусмотрено, что при прощении кредиторской задолженности в виде займа/кредита, полученного от иностранной компании/ иностранного физлица, налогооблагаемого дохода в 2022 году не возникает. При этом учитываются как займы таких компаний, так и их права требования. При этом важно, чтобы договор займам/кредитам был заключен до 1 марта 2022 года.