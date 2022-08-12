Ипотека для IT-работников станет доступнее

Министерство цифрового развития прислушалось к представителям IT-сферы разработало поправки в правила выдачи льготных ипотек для работников таких организаций. Первое изменение касается ставки, ее предлагают снизить до 3%, но только по кредитам, выданным после вступления изменений в силу. Ипотеки, выданные ранее, продолжат облагаться по ставке 5%. Второе изменение - предложено снизить минимальный размер зарплаты. Если изменения будут приняты, то в городах с населением более миллиона, за исключением Москвы, работник должен будет получать не менее 120 000 рублей, для остальных городов - от 70 000 рублей. Размер зарплаты сотрудников в Москве останется прежним - 150 000 рублей. Плюсом так же является то, что разрешат учитывать зарплату не только по основному месту работу, а и по совмещению, если оно тоже в аккредитованной компании.