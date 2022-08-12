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Елена Курбатова
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Ипотека для IT-работников станет доступнее

Минцифры вносит изменения в условия получения льготных ипотечных кредитов.

Елена Курбатова
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Министерство цифрового развития прислушалось к представителям IT-сферы разработало поправки в правила выдачи льготных ипотек для работников таких организаций. Первое изменение касается ставки, ее предлагают снизить до 3%, но только по кредитам, выданным после вступления изменений в силу. Ипотеки, выданные ранее, продолжат облагаться по ставке 5%. Второе изменение - предложено снизить минимальный размер зарплаты. Если изменения будут приняты, то в городах с населением более миллиона, за исключением Москвы, работник должен будет получать не менее 120 000 рублей, для остальных городов - от 70 000 рублей. Размер зарплаты сотрудников в Москве останется прежним - 150 000 рублей. Плюсом так же является то, что разрешат учитывать зарплату не только по основному месту работу, а и по совмещению, если оно тоже в аккредитованной компании.

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Далее, возраст заемщика увеличен до 50 лет, а требование о том, чтобы компания использовала льготы исключено. При получении льготной ипотеки нужно проработать в IT-сфере пять лет, а, увольняясь, нужно устроиться в аналогичную компанию за полгода.

Минцифры рассчитывает, что указанные изменения позволят еще большему количеству работников улучшить свои жилищные условия.

#аккредитация#ипотека
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#аккредитация#ипотека