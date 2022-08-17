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Елена Курбатова
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Предложено ввести новое «детское» пособие

Семьи со школьниками и студентами смогут каждый год получать пособие.

Елена Курбатова
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Госдума РФ рассмотрит Законопроект, который предлагает ежегодную выплату семьям, дети в которых являются школьниками и/или студентами. Размер пособия установлен в зависимости от возраста ребенка, школьник он или студент, а также от материального состояния семьи. Так, на каждого школьника с 6 по 18 лет предложено выплачивать по 21 850 рублей, если же семья признана малоимущей, то - по 34 679 рублей. Если же ребенок с ОВЗ, то аналогичные выплаты предусмотрены для него и с 18 до 23 лет.

На каждого студента-очника с 18 лет выплата составит 12 829 рублей, и 23 206 рублей, если семья малоимущая. Выплаты продолжатся до окончания учебного заведения или же до 23 лет. Для ребенка-студента, являющегося инвалидом, возраст увеличен до 28 лет.

Чтобы получить пособие нужно будет подать заявление. Сами выплаты будут производиться с июня по декабрь каждого года с года, начиная с того, в котором возникнет право на их получение.

#законопроект#пособие по уходу за ребенком
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#пособие по уходу за ребенком