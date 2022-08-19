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Российские налоги
Елена Курбатова
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Труд домохозяек предложено оплачивать

Если семья не богата, а один из его членов занимается исключительно ведением домашнего хозяйства и/или воспитанием семьи это основание для получения пособия.

Елена Курбатова
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18 августа 2022 года в Госдуму внесли Законопроект № 183346-8, который направлен на улучшение демографии в стране, улучшение материального положения семьи и ее роли в в обществе. В российской культуре принято, что домашними делами и воспитанием детей занимается именно женщина и часто совмещать такую домашнюю работу и работу в найме совмещать не получается. При этом, выполняя домашнюю работу и воспитывая детей, женщина не приносит доход в семью. Особенно остро проблема стоит в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, или проживающих в регионах, недостаточно оснащенных дошкольными учебными заведениями. Тогда один член семьи просто вынужден находиться дома с детьми и не имеет возможности подучать доход от трудовой деятельности. Законопроект призван исправить эту ситуацию.

Если среднедушевой доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум, установленный в регионе, а гражданин занимается исключительно ведением домашнего хозяйства, то предложено выплачивать ему пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. При расчете среднедушевого дохода учитываются все доходы членов семьи, проживающих вместе.

Предполагается, что пособие можно будет получить по заявлению, назначаться оно будет на пол года, по истечении которого, гражданин сможет обратиться за его повторным назначением.

#законопроект#Пособие по безработице
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Пособие по безработице