Труд домохозяек предложено оплачивать

18 августа 2022 года в Госдуму внесли Законопроект № 183346-8, который направлен на улучшение демографии в стране, улучшение материального положения семьи и ее роли в в обществе. В российской культуре принято, что домашними делами и воспитанием детей занимается именно женщина и часто совмещать такую домашнюю работу и работу в найме совмещать не получается. При этом, выполняя домашнюю работу и воспитывая детей, женщина не приносит доход в семью. Особенно остро проблема стоит в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, или проживающих в регионах, недостаточно оснащенных дошкольными учебными заведениями. Тогда один член семьи просто вынужден находиться дома с детьми и не имеет возможности подучать доход от трудовой деятельности. Законопроект призван исправить эту ситуацию.