Работа работой, а отдых по расписанию

Большинство работающих россиян ждали этого дня, и он настал. Правительство РФ подписало Постановление № 1505 от 29 августа 2022 г. о согласованном переносе выходных дней в 2023 году.

Российский государственный деятель М. Мишустин утвердил Постановление, в котором указано какие выходные дни переносятся в ожидающем нас 2023 году.

Самые ближайшие новогодние праздники будут менее длительными, по отношению с прошлым годом и продлятся с 31.12.2022 г. по 8.01.2023 г.

Не успеем оглянуться, как февраль месяц нас порадует 4-мя свободными от работы днями (с 23.02.2023 г. по 26.02.2023 г.)

В весеннюю пору предстоящего года все россияне традиционно смогут отдохнуть в международный женский день - 8 марта.

Дачники могут смело запланировать открытие сезона на конец апреля, так как с 29.04.2023 г. будет 3 выходных дня, далее 4 рабочих дня и с 6.05 по 9.05 также станут выходным.

Для празднования Дня России предусмотрено 10, 11 и 12 июня.

Ноябрьские праздники продлятся с 4 по 6 ноября.