Ипотека на любой вкус

Правительство решило поддержать граждан России и выделило более 56 млрд. рублей для субсидирования ипотечных программ.

Наши сограждане, желающие приобрести жильё мечты, могут выбрать подходящую для себя ипотечную программу: льготную, семейную либо дальневосточную.

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Эти программы предоставляют возможность гражданам РФ взять кредит под более низкий процент, но у каждой есть свои особенности. Льготную программу со ставкой до 7 % можно взять с целью приобретения квартир только у застройщика в строящемся доме или новостройке.

Семьи в официальном браке с ребёнком, рожденным после 1 января 2022 года, могут претендовать на Семейную ипотеку со ставкой до 6 %. Для поддержания деятельности этих программ до конца текущего года выделено 35 млрд руб.- на Льготную, а Семейная может рассчитывать на финансовую помощь от Правительства в размере 16,6 млрд.

Программа с самой приятной льготной ставкой до 2 % предназначена на приобретение жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На неё могут претендовать участники программы «Дальневосточный гектар» и программы трудовой мобильности, в том числе супруги молодой семьи в возрастной категории до 35 лет и родители одиночки с детьми до 18 лет. Эту программу Правительство также не обошло стороной и с целью поддержания и развития выделили 4,6 млрд.

Такая государственная помощь позволит многим получить желаемое жилье, в том числе подталкивает к развитию новых проектов в строительном секторе нашей необъятной страны.