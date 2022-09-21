Карта «МИР» впала в немилость

На прошлой неделе Минфин Соединённых Штатов Америки пригрозило вторичными санкциями всем иностранным банкам, которые принимают карты с платёжной системой МИР.

По мнению ведомства США, финансовые организации, сотрудничающие с Национальной Системой Платежных карт «МИР» за пределами территории РФ, поддерживают и помогают России обходить установленные санкции от США. Но следует отметить, что сама НСПК не фигурирует в санкционном списке.

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Последствия требований ведомства США не заставили себя долго ждать: турецкие банки Isbank и Denizbank, а также вьетнамский банк BIDV и казахский «Халык банк» уже отреагировали на ультиматум Штатов и прекратили обслуживать карты «Мир».

Но не всё потеряно для российских держателей карт МИР, находящихся на просторах турецкой земли, так как крупнейший Ziraat Bank держит оборону и принимает карты «МИР» в обычном режиме.

Так или иначе, посольство России в Турции, предлагает туристам иметь по мимо карты заначку с наличной валютой. Как говорится, береженого бог бережет…