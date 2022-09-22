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Российское право
Полина Мостепан
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Частичная мобилизация: работодатель vs сотрудник

21 сентября 2022 г. в 9 ч 00 мин. новость о частичной мобилизации граждан РФ встревожила всю страну. Но сейчас мы не про политику, а про трудовые отношения работодателя и мобилизованного сотрудника.

Полина Мостепан
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Согласно п.1 ч.1 статьи 83 Трудового Кодекса РФ в случае призыва работника на военную службу отношения с работодателем прекращаются, то есть действие договора прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

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Считается, что призыв гражданина, вступившего в военные силы РФ, является работой, в результате которой военнослужащий получает зарплату в виде денежного довольствия. При этом время службы считается рабочим стажем и вносится в трудовую книжку.

Ну и как без запретов: военнослужащим запрещено заниматься какой либо другой служебной деятельностью, то есть они не вправе совмещать военную службу с работой на предприятиях, в том числе по трудовым договорам (контрактам), а также по гражданско-правовым договорам, что прописано в Законе N 76-ФЗ.

Важно уточнить, что у работодателя нет обязательства возвращать мобилизованного сотрудника по окончанию службы на его рабочее место, а если и случится такое - то всего лишь по решению руководителя.

Однако у работодателя есть и обязанности- при увольнении выплатить сотруднику положенную заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

По материалам: Консультант Плюс

#трудовые отношения
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#трудовые отношения