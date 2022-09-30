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Полина Мостепан
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Кредитные каникулы для участников специальной операции

Государственная Дума подписала закон об особенностях исполнений кредитных обязательств, участвующих в СВО, и это касается не только недавно мобилизованных граждан, а также военнослужащих Министерства Обороны, в том числе служащих по контракту, в войсках национальной гвардии Российской Федерации и в иных соответствующих структурах.

Полина Мостепан
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Законопроект гласит о том, что все участники СВО могут получить отсрочку платежей по ипотеке, займам либо потребительским кредитам, полученными до дня участия в операции. Это право применяется в равной мере и на членов семьи участников по выданным ранее кредитам и займам. Заёмщики обязаны подать заявление в кредиторскую организацию с просьбой изменения условий кредиторского договора не позднее последнего дня текущего года.

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Льготный период действует весь срок службы или участия в операции, увеличенные на 30 дн. Дополнительно к заявлению предоставляется документ, подтверждающий участие в операции. Кроме того, кредиторская компания также может направить запрос в Министерство Обороны или в соответствующее ведомство для получения подтверждения. Если заявление подают родственники, тогда дополнительно обязаны предоставить подтверждение родства.

На срок кредитных каникул заемщики могут не переживать о штрафах, а вот про проценты по долгу стоит подумать, так как их продолжат начислять.

В ситуации кончины служащего или получении инвалидности первой группы все долги будут аннулированы, в том числе кредиты и займы его членов семьи.

По материалам: Государственной Думы РФ

#Госдума#ипотека#кредит
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#ипотека#кредит