Бразилия отменяет налог у источника для ключевых инвесторов — нерезидентов

Временная мера, принятая в Бразилии 22 сентября, отменяет налог у источника, взимаемый с определенных доходов, полученных инвесторами-нерезидентами на бразильских финансовых рынках.

К ценным бумагам, подпадающим под освобождение, относятся:

корпоративные облигации, выпущенные для населения бразильскими организациями и зарегистрированные в Бразилии;

инвестиционные средства к получению, не выпущенные финансовым учреждением (ФУ);

финансовые облигации, выпущенные ФУ; и

квоты из регулируемых бразильских кредитных инвестиционных фондов, созданных бразильскими организациями и зарегистрированных или торгуемых в Бразилии и инвестирующих исключительно в корпоративные облигации или аналогичные ценные бумаги.

Нулевая ставка недоступна для иностранных инвесторов фондов прямых инвестиций, домицилированных в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения или пользующихся льготными налоговыми режимами, а также в случаях, когда доход возникает от сделок, совершенных между связанными сторонами. Споры вокруг режимов, квалифицируемых как привилегированные в соответствии с налоговыми правилами Бразилии, могут привести к определенным противоречиям в применении нулевой ставки.

Более того, иностранные инвесторы, являющиеся резидентами юрисдикций, включенных в "белый список", такие как компании с ограниченной ответственностью (LLC) из Делавэра, будут рассматриваться так же, как и иностранные инвесторы из юрисдикций, включенных в "черный список", таких как ограниченные партнерства (LP) с Кайманов.

Временная мера также отменяет требование о 40%-м пороге владения для предоставления налогового освобождения инвесторам - нерезидентам. Для государственных фондов это положение применимо к резидентам как юрисдикций, включенных как в черный, так и белый список, что требует дополнительного анализа последствий для инвесторов данного типа.

Данная мера, которая является частью стратегии правительства Бразилии по привлечению иностранных инвестиций, вступает в силу 1 января 2023 года при условии одобрения Конгрессом. Таким образом, у инвесторов - нерезидентов есть несколько месяцев, чтобы решить вопрос о возможной реструктуризации или миграции в другие структуры или юрисдикции.