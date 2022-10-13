В Думу внесли проект закона о приостановке выплат по кредитам для ООО с мобилизованными единственными участниками

На этой неделе российским правительством на рассмотрение депутатов был внесен проект изменений в законодательство о Центробанке РФ, а также законы, регулирующие предоставление займов и кредитов. Авторы поправок предлагают отсрочить внесения платежей по возврату взятой в кредит суммы должниками – юридическими лицами, созданными в форме ООО.

При этом компании, желающей воспользоваться предлагаемым правом на приостановление платежей , нужно отвечать ряду условий: она должна быть субъектом малого или среднего предпринимательства, иметь положительный объем выручки в прошлом году, а для компаний, созданных в текущем году – положительный объем выручки в 2022 году. Также у компании должен быть только один участник, который также является ее руководителем, которого мобилизовали. Договор о предоставлении кредита или займа должен быть заключен до 21 сентября, а сведения о компании в ЕГРЮЛ должны оставаться неизменными с этой же даты.