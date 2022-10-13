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Татьяна Бычкова
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В Думу внесли проект закона о приостановке выплат по кредитам для ООО с мобилизованными единственными участниками

Поправки планируют рассмотреть в первом чтении 18 октября

Татьяна Бычкова
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На этой неделе российским правительством на рассмотрение депутатов был внесен проект изменений в законодательство о Центробанке РФ, а также законы, регулирующие предоставление займов и кредитов. Авторы поправок предлагают отсрочить внесения платежей по возврату взятой в кредит суммы должниками – юридическими лицами, созданными в форме ООО.

При этом компании, желающей воспользоваться предлагаемым правом на приостановление платежей , нужно отвечать ряду условий: она должна быть субъектом малого или среднего предпринимательства, иметь положительный объем выручки в прошлом году, а для компаний, созданных в текущем году – положительный объем выручки в 2022 году. Также у компании должен быть только один участник, который также является ее руководителем, которого мобилизовали. Договор о предоставлении кредита или займа должен быть заключен до 21 сентября, а сведения о компании в ЕГРЮЛ должны оставаться неизменными с этой же даты.

Соответствуя указанным критериям, организация может обратиться к кредитору за соответствующим приостановлением возвратных платежей по задолженности на срок, в течении которого будет длиться мобилизация, увеличенный на 30 дней. В пределах приостановления меры ответственности за невозврат долга также применяться не должны (например, пени).

В случае принятия законопроекта, ему также планируется придать обратную силу.

#Госдума#законопроект#общество с ограниченной ответственностью (ООО)
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Татьяна Бычкова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#законопроект#общество с ограниченной ответственностью (ООО)