Программа: «Семейная ипотека» продлена до 1 июля 2024 года

Многие российские семьи с ребёнком, смогут осуществить мечту о покупке жилья, получив льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека». Правительство решило продлить эту государственную меру поддержки до 1 июля 2024 года и, благодаря ей, семьи получат кредит не только на приобретение жилья или земельного участка, а также смогут воспользоваться ей для строительства частного дома.

Основные условия программы:

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льготная ипотека предназначена семьям с детьми, рожденными в 2018 году до конца 2023 года

срок заключения кредитного договора продлен до 01 июля 2024 г.

в программе действует льготная ставка 6 % годовых

первый взнос составляет 15 % от стоимости приобретаемого жилья

максимальная сумма кредита зависит от региона: для столицы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей выделено 12 миллионов рублей, а для остальных территорий- 6 миллионов рублей.

Программа «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году и неоднократно пролонгировалась по поручению Президента РФ. Данная программа поможет не только гражданам обрести собственное жильё, а также поддержит разные отрасли, укрепив спрос на товары и услуги, необходимые для жителей- от строительных материалов до мебели.