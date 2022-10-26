Программа: «Семейная ипотека» продлена до 1 июля 2024 года

Многие российские семьи с ребёнком, смогут осуществить мечту о покупке жилья, получив льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека». Правительство решило продлить эту государственную меру поддержки до 1 июля 2024 года и, благодаря ей, семьи получат кредит не только на приобретение жилья или земельного участка, а также смогут воспользоваться ей для строительства частного дома.
Основные условия программы:
Программа «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году и неоднократно пролонгировалась по поручению Президента РФ. Данная программа поможет не только гражданам обрести собственное жильё, а также поддержит разные отрасли, укрепив спрос на товары и услуги, необходимые для жителей- от строительных материалов до мебели.
По материалам: Правительство Российской Федерации
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