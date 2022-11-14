Введение нового единого пособия в России с 1 января 2023 года

Правительство Российской Федерации продолжает разрабатывать новые меры помощи и поддержки граждан России и, в этот раз, нововведения касаются семей с детьми дошкольного и школьного возраста.
С начала следующего года вводится новое единое пособие, предназначенное семьям с детьми в возрасте до 17 лет имеющие невысокие доходы, в том числе беременным женщинам. Новая государственная поддержка считается единым пособием, так как объединяет сразу несколько выплат в одну:
Семьи имеют возможность выбрать способ оформления причитающихся им государственных выплат. То есть получить пособия по старым нормам, либо воспользоваться новым универсальным пособием- выбирают представители семей самостоятельно.
Для назначения вышеописанного пособия, у семьи будет учитываться не только доход ниже одного прожиточного минимума на каждого члена, а также проводиться комплексная оценка жизненной необходимости. Сумма государственной поддержки будет зависеть от размера минимального уровня жизни в соответствующих регионах и может составить 50, 75 или 100 %, а именно 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.
И на этом не всё: семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека, могут рассчитывать на дополнительную возможность использовать денежные средства маткапитала. Значит, что эти семьи в следующем году, имеют возможность оформления ежемесячной выплаты, не превышающую одного прожиточного минимума на ребёнка, невзирая на очередность рождения детей. В настоящее время такая возможность доступна семьям исключительно на 2-го ребенка.
По материалам: Минтруд РФ
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь