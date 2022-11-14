Введение нового единого пособия в России с 1 января 2023 года

Правительство Российской Федерации продолжает разрабатывать новые меры помощи и поддержки граждан России и, в этот раз, нововведения касаются семей с детьми дошкольного и школьного возраста.

С начала следующего года вводится новое единое пособие, предназначенное семьям с детьми в возрасте до 17 лет имеющие невысокие доходы, в том числе беременным женщинам. Новая государственная поддержка считается единым пособием, так как объединяет сразу несколько выплат в одну:

выплату женщинам, с ранним сроком беременности и вставшим на учет

выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для граждан, не участвующих в системе обязательного страхования страны

выплату на первенца

пособие на 3-го ребенка из бюджета (такая возможность имеется в некоторых субъектах страны)

пособие на детей дошкольного возраста, выплачиваемую в соцзащите

господдержка на детей школьного возраста, которая выплачивается ПФР

Семьи имеют возможность выбрать способ оформления причитающихся им государственных выплат. То есть получить пособия по старым нормам, либо воспользоваться новым универсальным пособием- выбирают представители семей самостоятельно.

Для назначения вышеописанного пособия, у семьи будет учитываться не только доход ниже одного прожиточного минимума на каждого члена, а также проводиться комплексная оценка жизненной необходимости. Сумма государственной поддержки будет зависеть от размера минимального уровня жизни в соответствующих регионах и может составить 50, 75 или 100 %, а именно 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.

И на этом не всё: семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека, могут рассчитывать на дополнительную возможность использовать денежные средства маткапитала. Значит, что эти семьи в следующем году, имеют возможность оформления ежемесячной выплаты, не превышающую одного прожиточного минимума на ребёнка, невзирая на очередность рождения детей. В настоящее время такая возможность доступна семьям исключительно на 2-го ребенка.