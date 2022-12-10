МРОТ на 2023 г. принят Госдумой

Государственная Дума ФС РФ на этой неделе приняла в последнем чтении окончательную редакцию законопроекта, благодаря которому устанавливается минимальный размер оплаты труда в следующем году. Так, с 1 января сумма составит 16 242 рубля в месяц.
Данным законопроектом предусмотрено повышение размера МРОТ в 2023 году на 6,3 %, так как на сегодняшний день сумма составляет 15 279 рублей.
По мнению Ведомства, увеличение размера МРОТ благоприятно подействует на повышение заработной платы около трех с половиной миллионов работающих граждан страны, а также повлияет на решение социальных вопросов, так как на основе минимального размера оплаты труда, рассчитываются различные социальные выплаты для населения.
Законопроект предусматривает ввести коррективы в порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы:
По материалам: Государственная Дума ФС РФ
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