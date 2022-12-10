МРОТ на 2023 г. принят Госдумой

Государственная Дума ФС РФ на этой неделе приняла в последнем чтении окончательную редакцию законопроекта, благодаря которому устанавливается минимальный размер оплаты труда в следующем году. Так, с 1 января сумма составит 16 242 рубля в месяц.

Данным законопроектом предусмотрено повышение размера МРОТ в 2023 году на 6,3 %, так как на сегодняшний день сумма составляет 15 279 рублей.

По мнению Ведомства, увеличение размера МРОТ благоприятно подействует на повышение заработной платы около трех с половиной миллионов работающих граждан страны, а также повлияет на решение социальных вопросов, так как на основе минимального размера оплаты труда, рассчитываются различные социальные выплаты для населения.

Законопроект предусматривает ввести коррективы в порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы:

увеличение должно происходить быстрее на 3 п.п по отношению к росту прожиточного минимума работающих граждан России

расчет не должен зависеть и учитывать такие показатели, как величина медианной заработной платы.