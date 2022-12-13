Чехия имплементирует DAC7

Республика Чехия опубликовала поправки в Закон о международном сотрудничестве в области налогового администрирования с целью внедрения новых правил обмена информацией о доходах, полученных продавцами через цифровые платформы (DAC7).

Правила DAC7 предусмотрены в Директиве Совета (ЕС) 2021/514, которая была принята 22 марта 2021 года для внесения изменений в Директиву 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения.

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Как отметил Минфин Чехии в начале года, DAC7 призвана решить определенные проблемы, возникающие в результате использования цифровых платформ, в том числе и то, что налоговые администрации в ЕС в настоящее время не располагают достаточной информацией для правильного начисления налога на доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой через цифровые платформы, такие как Liftago, Airbnb, Uber, Bolt и др.

DAC7 направлена на цифровые предприятия, занимающиеся предоставлением (арендой) недвижимого имущества, предоставлением транспорта, оказанием персональных услуг и продажей товаров.

Чтобы помочь решить эти проблемы, DAC7 устанавливает требование к операторам цифровых платформ сообщать о доходах, получаемых продавцами на их платформах, а к государствам-членам ЕС - автоматически обмениваться этой информацией.

Новые требования будут применяться с 1 января 2023 года.